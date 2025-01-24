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Eczacıbaşı Topluluğu’nun yeni CEO’su Burak Sevilengül oldu

Burak Sevilengül, Eczacıbaşı Topluluğu’nun yeni CEO'su olarak atandı.

24 Ocak 2025 | 13:38
Son Güncellenme: 24 Ocak 2025 | 14:04
Eczacıbaşı Topluluğu’nun yeni CEO’su Burak Sevilengül oldu

Eczacıbaşı Topluluğu’nda CEO’luk görevine 17 Şubat 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, Burak Sevilengül atandı.

İş yaşamına 1994 yılında Yaşar Dış Ticaret’te İhracat Pazarlama Yöneticisi olarak başlayan Burak Sevilengül, 1996-1998 yılları arasında Dardanel’de Uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticisi, 1999-2001 yılları arasında FedEx’te Fiyatlama Analisti, 2001-2005 yılları arasında Turkcell'de Tüketici Pazarlama Birim Yöneticisi, 2005-2006 yılları arasında Intel’de Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge İş Geliştirme Yöneticisi, 2006-2016 yılları arasında Turkcell'de sırasıyla Bireysel Müşteriler Bölüm Başkanı, Tüketici İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2016-2023 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu global teknoloji holdingi e&(Etisalat)’ın Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Operasyonlar CEO'su olarak görev yaptı. Bu dönemde grubun operasyonel dönüşüm, dijitalleşme, yeni iş alanlarında büyüme, şirket satın alma ve birleşme çalışmalarına liderlik etti. 

2023 yılında çok uluslu şirketlerin kurucu, üst yönetim ve yönetim kurullarına stratejik danışmanlık veren EBS Danışmanlık şirketini kurdu ve yönetti. Sevilengül, yöneticilik rollerine ek olarak teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon alanlarında hizmet veren çeşitli özel ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer aldı. 

Lisans eğitimini 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Burak Sevilengül, 1999 yılında Georgia Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı.

 

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23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Lila Kağıt (LILAK) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
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Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
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