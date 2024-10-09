Elektromak ve Toshiba iş birliği 50.yılını görkemli bir etkinlikle kutlayacak. Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100.yıldönümü vesilesiyle ilk kez Türkiye'ye gelecek Butoh’un büyük ustası Ushjo Amagatsu’nun koreografisi ve tasarımıyla yaratılan Utsushi, Elektromak’ın gösteri sponsorluğuyla, 28.IKSV Tiyatro festival kapsamında 24-25 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak.

Özgün ve Etkileyici Performans

Amagatsu, Utsushi’de bir derleme yapmanın ötesine geçerek eserleriyle doğa arasında nefes kesici bir diyalog kuruyor. Rüzgârla savrulan kumların bile koreografinin bir parçasın oluşturduğu bu eserde her şey birbiriyle ilişki içinde. Sanat doğayla bütüleşiyor ve izleyicileri de içine alıyor. Estense dergisinin yazdığı gibi, ‘’ Utsushi, yaklaşık bir saat boyunca izleyicileri sonsuz ve evrensel bir anın içinde tutuyor. ‘’Sahnede dans eden altı beyaz figür aracılığıyla mutluluk, üzüntü , acı ve umutlarını ifade eden aslında insanlığın kendisi. Amagatsu’un incelikli ve net görsel dili sadece bedenleri değil, ruhları harekete geçiriyor ve insan doğasının gizemlerine eğilirken izleyicilerin duygularında yankı buluyor.

ElektromakToshiba işbirliğinin 50.yılı

1974 yıından beri sürdürdüğü Toshiba distribütörlüğünün 50. Yılını kutlayan Elektromak, sanata ve kültüre verdeği desteği Japonya’nın en ünlü Butoh eserinin Türkiye’de izleyiciyle ilk defa buluşmasıyla taçlandırıyor. Pandemi dönemi ve öncesinde LÖSEV, Tohum Otizm Derneği, TEMA Vakfı ile gerçekleştirdiği sağlığa ve doğaya yönelik projelerin yanında Phaselis ve Letoon-Xanthos arkeolojik kazılarında sponsor ve aktf rol alarak son 4 yıldır Türkiye’nin kültür coğrafyasına desteğini sürdürmektedir. Elektromak 40.yılını X-İst sanat galerisindeki Bahadır Baruter sergisiyle, 15.yılını Almelek Sanat Galerisinde Bedri Baykam’ın sergisiyle kutlamıştı.

