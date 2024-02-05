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En Hızlı Büyüyen Şirketlerin Dikkat Çeken Özellikleri

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100" listesindeki şirketlerin istihdamlarının 2019-2021 döneminde yüzde 49 arttığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, listede yer alan şirketlerle ilgili şu bilgileri verdi...

05 Şubat 2024 | 16:18
Son Güncellenme: 05 Şubat 2024 | 16:29
En Hızlı Büyüyen Şirketlerin Dikkat Çeken Özellikleri

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, başarılı girişimcileri öne çıkaran, her olumlu işin destekçisi olan Bakan Bolat'a Türk özel sektörü adına teşekkür etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin 2019-2021 ciro artış hızlarının dikkate alındığını söyledi.

Listedeki 100 şirketin özellikleri 

Listedeki 100 şirketin söz konusu dönemde ortalama büyümesinin yüzde 569 olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, şirketler hakkında şu bilgileri verdi: 

  • "Bu, çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. 
  • Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 267 artırdılar. 
  • Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı. 2019-2021 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. 
  • Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71'i ihracat yapıyor. Tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini de yürekten kutluyorum."
  • Türkiye 100 şirketlerinin, dijital teknolojiyi çok iyi kullandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle ve sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyorlar." diye konuştu.

35 farklı sektör 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu'nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, makineye, toptan ticaretten, metal ürünlere, elektronikten, mühendisliğe kadar 35 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı."

Kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, daha fazla girişimciye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İlk 100 arasına girememiş şirketlere seslendi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 ile girişimci rol modellerinin sayısının artmasını istediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketlerimize de seslenmek istiyorum. Sizler 2019-2021 döneminde ortalama yüzde 186 büyüdünüz. Bu başarılarından dolayı bu şirketlerimizi de tebrik ediyorum. Listeye giremedim diye asla üzülmeyin, gelecek yılın programını yakın zamanda duyuracağız."

Türk iş dünyası olarak birçok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Ülkemizin gururu olan şirketlerimizin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha yürekten kutluyorum." dedi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bulunduğu listede ilk sırada, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti., ikinci sırada Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, üçüncü sırada Ada İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

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