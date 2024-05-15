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Enerjisa (ENJSA) yeni şirketi ve faaliyet alanını duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş. bugün (15 Mayıs) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeni şirket kuruluşunu duyurdu. İşte Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre yeni şirket ve faaliyet alanı...

15 Mayıs 2024 | 12:50
Enerjisa (ENJSA) yeni şirketi ve faaliyet alanını duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş. yeni şirketin kuruluşunu KAP'a şöyle bildirdi: Şirketimiz 13.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, %100 hissesi Şirketimize ait olan "Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş." ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda gerekli başvurular tamamlanmış olup Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluş işlemi 14.05.2024 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş. ünvanlı yeni şirketimize ilişkin fizibilite çalışmaları kesinleşip yönetim kurulumuzdan nihai onayın alınması beklendiğinden yatırımcıların yanlış yönlendirilmemesi için gerekli tüm tedbirler alınarak içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine ilişkin karar alınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alınmış olan bu erteleme kararının sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

KAP bildirimine göre şirketin faaliyet konusu şöyle: Müşteriler için operasyonel araç kiralama sektöründe her türlü hizmetin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere araç filo hizmetleri ve ilgili sair faaliyetler ile istigal etmek; müşteriler için pazarlama hizmetleri sunmak, geliştirmek ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla her türlü faaliyette bulunmak; projeler yürütülmek; ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek; istirakleri yönetmek ve sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı; günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir.

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