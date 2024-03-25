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ENYAKIT ve THY iş birliği, Miles&Smiles üyelerine mil kazandırıyor

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi ENYAKIT, Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles üyelerinin araçlarını şarj ederken mil kazanabileceği iş birliğine imza attı.

25 Mart 2024 | 17:42
ENYAKIT ve THY iş birliği, Miles&Smiles üyelerine mil kazandırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles program ortaklarının yeni üyesi olan ENYAKIT'ın yüksek hızlı şarj istasyonlarından kullanılan her bir kilovat karşılığında Miles&Smiles üyeleri mil kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, elektrikli araç piyasasının hızla büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Türkiye bu alanda gerçekleştirdiği öncü yatırımlarıyla dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini almaya başladı. Biz de ENYAKIT olarak sektörün gelişmesi ve daha fazla elektrikli aracın güvenle yollara çıkması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar, konfor ve güvenliğinin yanı sıra şu anda kullanıcılarına çok avantajlı fırsatlar da sağlıyor. Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği de bu avantajları çok farklı bir boyuta taşıyor.'

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