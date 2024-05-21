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  • Erdemir ve İsdemir'den 'vergi cezası' söylentileri hakkında açıklama

Erdemir ve İsdemir'den 'vergi cezası' söylentileri hakkında açıklama

İskenderun Demir Çelik ve Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, demir-çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya yüksek meblağlı vergi cezası kesildiği yönündeki haberlere yönelik açıklama yapıldı.

21 Mayıs 2024 | 15:16
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2024 | 16:09
Erdemir ve İsdemir'den 'vergi cezası' söylentileri hakkında açıklama

İskenderun Demir Çelik’ten 'Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama' başlığıyla  KAP'ta yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

"Basın-yayın organlarında, demir-çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya yüksek meblağlı vergi cezası kesildiği yönünde haberler çıkmıştır. İlgili haberlerde bahsi geçen firmalar arasında şirketimiz bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten yapılan açıklama ise şöyle: 

Basın-yayın organlarında, demir-çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya yüksek meblağlı vergi cezası kesildiği yönünde haberler çıkmıştır. İlgili haberlerde bahsi geçen şirketler arasında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.
 

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