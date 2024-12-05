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Ergün Holding’in yeni CIO’su Mehmet Abacı oldu

Mehmet Abacı, 2 Aralık 2024 itibarıyla Ergün Holding’in CIO’su (Teknoloji ve Bilgi İşlemden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) olarak görevine başladı.

05 Aralık 2024 | 18:01
Ergün Holding’in yeni CIO’su Mehmet Abacı oldu

Mehmet Abacı, Ergün Holding’e katılmadan önce; İş Bankası ve iştiraklerinde teknoloji alanında üst düzey pozisyonlarda yönetici olarak görev yaptı.  Dijital transformasyon, mobil uygulamaların geliştirilmesi ve yapay zeka alanında bir çok projeye başarıyla liderlik etti.

Mehmet Abacı ayrıca, Jourma GmbH ve GullsEye Lojistik Teknolojileri şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. Bankacılık, sigorta, teknoloji, fintech, yazılım ve lojistik sektörlerinde 30 yılı aşkın derin bir deneyime sahip olan Abacı, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahip bulunuyor.

 

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Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (5 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
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