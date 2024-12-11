Ergün Holding, MNG Faktoringin satın alma işlemlerini tamamladı

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özbey Ergün, Türkiye’ye değer katan stratejik sektörlerde büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Finanstan sigortaya, teknolojiden e-ticarete, kilit sektörlerde çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyleri olduğunu bildiren Ergün, gerçekleştirdikleri faktoring şirketi satın alım işleminin hedeflerine yönelik yeni ve önemli bir girişim olduğunu kaydetti.

Faktoring pazarının ekonomik konjonktürde sağladığı finansman çözümleri ile işletmelerin tahsilat ve nakit akışını destekleyen kilit sektörler arasında yer aldığını anlatan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:

"MNG Faktoring, pazarın itibarlı oyuncularından birisidir. Amacımız, şirkete yapacağımız yeni yatırımlarla MNG Faktoring’i daha da ileri taşımak olacaktır. Teknoloji ve yönetim alanında yapacağımız geliştirme çalışmalarıyla MNG Faktoring’in müşteri tabanını artıracağız ve büyümesini destekleyeceğiz. MNG Faktoring’i, sektörünün en dijital ve en çok müşteriye sahip lider şirketlerinden biri yapacağız. MNG Faktoring’in katılımıyla, holding portföyünü daha da zenginleştirdik. Hayalimiz, varlık yönetimi, finansman, faktoring, ödeme sistemleri ve elektronik para ve sigorta sektörlerini kapsayan bir finansal ekosistem ve platform yaratmak." AA