Espressolab’de CMO ataması

Kahve zinciri Espressolab, önemli bir atama gerçekleştirdi. Dokuz yıldır şirket bünyesinde görev alan Ersin Kefeli, yeni dönemde Chief Marketing Officer (CMO) olarak atandı.

Espressolab’te dokuz yıldır görev alan Ersin Kefeli, CMO olarak atandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri/ Reklamcılık bölümü çift anadal mezunu olan Ersin Kefeli, daha önce Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu. Kefeli, yeni göreviyle birlikte Pazarlama, Kurumsal İletişim, CRM, İş Geliştirme, Ürün Yönetimi ve E-ticaret operasyonlarının tümünden sorumlu olacak.

“Kahve Severlerin Kalbini Fethetmeye Devam Edeceğiz”

Yeni görevinden duyduğu heyecanı dile getiren Ersin Kefeli, "İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmaya devam ediyoruz. Espressolab ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici. Tüketicilerin beklentilerine uygun yenilikçi pazarlama stratejilerine odaklanarak Espressolab ailesiyle birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

