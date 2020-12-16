Kahramanmaraşlı İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi, Anadolu 500 Araştırması’nda 2019 yılında cirosunu en çok artıran şirket kategorisinin birincisi oldu.

Şirket, 2018 yılında 242,3 milyon TL olan cirosunu, 2019’da yüzde 136,5 oranında artırarak 573,1 milyon TL’ye ulaştırdı. Anadolu 500 Araştırması’nda 2019 yılında cirosunu en çok artıran şirket, Kahramanmaraşlı İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi oldu.

Şirket, 2018 yılında 242,3 milyon TL olan cirosunu 2019 yılında yüzde 136,5 oranında artırarak 573,1 milyon TL’ye ulaştırdı.

Şirketin Türkiye’nin iplik üretim merkezi Kahramanmaraş’ta 1973 yılında pamuk ticareti ve çırçırcılıkla faaliyete başladığı tekstil serüveni, günümüzde iplikten, örme ve dokuma kumaşa; boya apreden, konfeksiyona kadar tekstil sektörünün her alanında sürüyor.

İskur; tarım, plastik boru sanayi, otomotiv ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla da güçlenerek büyüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.