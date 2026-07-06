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MSB'den dikkat çeken paylaşım: TSK NATO'nun ikinci büyük ordusudur

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini yansıtan yeni bir video paylaşarak TSK'nın NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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MSB'den dikkat çeken paylaşım: TSK NATO'nun ikinci büyük ordusudur

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern imkan ve kabiliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, paylaşımında TSK'nın köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Türkiye'nin hem de bölgesel ve küresel güvenliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

MSB'den TSK'nın gücünü yansıtan paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu operasyonel kabiliyetleri ve modern askeri imkanları gözler önüne serdi. Paylaşımda kara, hava ve deniz unsurlarına ait görüntülerle TSK'nın savunma gücü ön plana çıkarıldı.

"NATO'nun ikinci büyük ordusu" vurgusu

Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO içerisindeki konumuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

Modern imkan ve yüksek muharebe gücü öne çıkarıldı

MSB, TSK'nın köklü askeri birikimini modern teknolojiyle birleştirdiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, yüksek muharebe gücü, gelişmiş savunma sistemleri ve modern imkanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güvenliğini sağlamanın yanı sıra uluslararası istikrarın korunmasına da katkı sunduğu belirtildi.

Etiketler
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı MSB NATO NATO zirvesi ordu
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