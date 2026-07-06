Fransa, bir kez daha kültürel mirasına yönelik büyük bir soygunla sarsıldı. Bas-Rhin bölgesindeki Lalique Müzesi'ne sabaha karşı giren maskeli üç hırsız, yaklaşık 4,5 milyon euro değerindeki 27 mücevheri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik sistemindeki aksaklıklar ve müdahaledeki gecikme ise olayın en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Hırsızlar doğrudan mücevher bölümünü hedef aldı

Saverne Savcılığı'nın açıklamasına göre şüpheliler yerel saatle 05.25 sıralarında müzenin acil çıkış ve yangın kapısını zorlayarak içeri girdi.

Soyguncular, ana sergi salonundaki kuyumculuk bölümüne yönelerek balyoz ve çekiçlerle altı vitrini kırdı. Yaklaşık 4,5 milyon euro değerindeki 27 mücevheri alan şüpheliler kısa sürede olay yerinden kaçtı.

Yetkililer, hırsızların doğrudan değerli eserlerin bulunduğu bölüme gitmesinin, soygunun önceden planlandığı ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Alarm sistemi devreye girdi, güvenlikte soru işaretleri oluştu

Soygun sırasında alarm sisteminin çalıştığı ancak güvenlik şirketinin olay yerine zamanında müdahale etmediği iddia edildi.

İlk ihbarın, sabah saatlerinde müzeye gelen bir temizlik görevlisi tarafından yapılması dikkat çekti.

Lalique Müzesi Başkan Yardımcısı Christian Dorschner, güvenlik şirketini eleştirerek, "Güvenlik şirketi hemen müdahale etmedi ve güvenlik güçlerini aramadı." ifadelerini kullandı.

"Kültürel mirasa yönelik kabul edilemez saldırı"

Grand Est Bölge Başkanı Franck Leroy, yaşanan olayı "kültürel mirasa yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Leroy, çalınan eserlerin yalnızca maddi değil, Fransa'nın tarihi ve sanat mirası açısından da büyük önem taşıdığını belirterek müze yönetimine destek mesajı verdi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Soygunun ardından Lalique Müzesi geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Strasbourg Jandarma Araştırma Birimi ile Bas-Rhin Jandarma Grubu tarafından yürütülen soruşturmaya kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden özel ekipler de destek veriyor.

Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi, kaçış güzergâhının tespit edilmesi ve çalınan eserlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Lalique Müzesi Fransa'nın önemli kültür merkezlerinden biri

2011 yılında açılan Lalique Müzesi, ünlü cam ustası ve mücevher tasarımcısı Rene Lalique'in Art Nouveau dönemine ait mücevherleri, Art Deco cam eserleri, kristal çalışmaları ve parfüm şişelerinden oluşan zengin koleksiyonuyla Fransa'nın önemli kültürel miras merkezleri arasında yer alıyor.

Fransa'da müze güvenliği yeniden gündemde

Lalique Müzesi'ndeki hırsızlık, son yıllarda ülkede art arda yaşanan müze soygunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Son dönemde Louvre Müzesi başta olmak üzere birçok müzede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması için kapsamlı çalışmalar başlatılmıştı. Video gözetim sistemlerinin yenilenmesi, güvenlik personelinin eğitilmesi ve müzelerde risk analizlerinin güçlendirilmesine yönelik planlara rağmen Lalique Müzesi'nde yaşanan son olay, Fransa'da kültürel mirasın korunmasına ilişkin endişelerin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.