FLO Group “Great Place to Work Sertifikası” aldı

Ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından FLO Group, 170’ten fazla ülkede iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite olarak kabul edilen Great Place To Work tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda “Great Place To Work Sertifikası” almaya hak kazandı.

"Gelişim yolculuğumuzda büyük bir adım attık"

Daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını belirten FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım şunları söyledi:

“Ayakkabının yolculuğunu A’dan Z’ye sahiplenen bir şirket olarak doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağlıyoruz. Kurum kültürümüzü güçlendirme yolculuğumuzda attığımız değerli adımlar sayesinde bugün, Great PlaceTo Work Sertifikası’nı almaya hak kazandığımız için gururluyuz. Çalışan bağlılığı, iş yeri kültürü ve kurum içi güven unsurlarını temel alan “Great Place To Work” – “Harika - İş Yeri Sertifikası” almamızda emeği geçen tüm ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Pek çok konuda olduğu gibi en iyi iş yeri deneyimi sunma konusunda da sektörümüze ilham verecek uygulamalarımızla, çalışma arkadaşlarımızın güven duygusunu ve aidiyetini pekiştirerek, kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

