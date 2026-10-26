Konfor ve güç bir arada: Chery’nin yeni SUV modelleri TIGGO 7 ve TIGGO X7 dünyaya tanıtıldı! İşte özellikleri

75’ten fazla yurt dışı pazarında kullanıcılarla buluşan Chery TIGGO 7 ailesi, tamamen yenilenen nesliyle global aile SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. “The Refined Family SUV” yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen yeni TIGGO 7, 4.600 milimetre uzunluk, 1.870 milimetre genişlik ve 1.710 milimetre yükseklik ölçülerine sahip. 2.700 milimetrelik aks mesafesi sayesinde ferah bir iç mekân sunan model, benzinli ve hibrit güç aktarma seçenekleriyle farklı pazarların beklentilerine yanıt vermeye hazırlanıyor. Açıklanan teknik veriler arasında 115 kW maksimum motor gücü, 220 Nm maksimum tork ve yüzde 45,79 motor termal verimliliği bulunan yeni TIGGO 7, tasarımında da markanın kaplandan esinlenen karakteristik çizgilerini sürdürüyor. Elmas desenli ön panjur, güçlü gövde oranları ve 0,315’e kadar düşen hava sürtünme katsayısı, modelin tasarım anlayışını aerodinamik özelliklerle tamamlıyor.

Yeni TIGGO 7’nin iç mekânında ailedeki her yolcunun konforunu artırmaya yönelik çözümler ön plana çıkıyor. Yat tasarımından esinlenen çevreleyici kabin mimarisi, geniş yaşam alanı ve ergonomik ayrıntılarla destekleniyor. Ön koltuklarda bulunan sekiz noktalı masaj, elektrikli bacak desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri uzun yolculuklarda rahatlığı artırmayı hedefliyor. Sürücü koltuğunda sunulan bel desteği de bu yaklaşımı tamamlıyor. Önceki nesle göre 36 milimetre uzatılarak 536 milimetreye çıkarılan ön koltuk minderleri, farklı oturma pozisyonlarında daha fazla konfor sağlamak üzere tasarlandı. Arka koltuk sırtlıklarının 25 ve 30 derecelik iki farklı açıya ayarlanabilmesi yolcuların oturma pozisyonlarını ihtiyaçlarına göre belirlemesine imkân tanıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise yaklaşık iki metre uzunluğunda düz bir dinlenme alanı oluşturulabiliyor.

Günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan yeni TIGGO 7, 505 litreye ulaşan standart bagaj hacmiyle ailelerin eşya taşıma gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar, kabin ve bagaj alanının kullanımında esneklik sunuyor. Anahtarla araca yaklaşılmasıyla yere yansıtılan ışıklı işaret üzerinden açılabilen elektrikli bagaj kapağı da kullanım kolaylığını destekliyor. Güvenlik alanında ise gövde yapısının yüzde 80’inden fazlasında yüksek dayanımlı çelik kullanılması öne çıkıyor. 20’den fazla aktif güvenlik ve sürüş destek fonksiyonuyla donatılan model, global beş yıldızlı güvenlik standartları doğrultusunda geliştirildi. Pazara ve donanım seviyesine bağlı olarak gelişmiş park sistemleri ile otoyol ve şehir içi navigasyon destekli sürüş fonksiyonlarının da sunulması planlanıyor.

