Konfor ve güç bir arada: Chery’nin yeni SUV modelleri TIGGO 7 ve TIGGO X7 dünyaya tanıtıldı! İşte özellikleri

“Birlikte. Aile İçin” temasıyla düzenlenen etkinlikte tanıtılan iki yeni SUV, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle dikkat çekti.
Yeni TIGGO 7, geniş yaşam alanı, 505 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 20’den fazla aktif güvenlik ve sürüş destek fonksiyonuyla günlük kullanımda konfor ve güvenliği öne çıkarıyor. Yeni TIGGO X serisinin ilk seri üretim modeli TIGGO X7 ise 700 milimetreye kadar sudan geçiş kapasitesi, 200 milimetrenin üzerindeki yerden yüksekliği ve dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle farklı yol koşullarına uyum sağlamayı hedefliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ailelerin kendi hikâyelerini paylaştığı organizasyona Chery’nin marka elçileri, futbol dünyasının efsane isimleri Peter Crouch ve Edwin van der Sar da katıldı.
1 SUV ürün ailesine iki yeni model ekledi
Chery, 2026 Chery Global Kullanıcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Chery Marka Gecesi’nde SUV ürün ailesine iki yeni model ekledi. Çin’in Wuhu kentindeki Wuhu Grand Theatre’da düzenlenen etkinlik, markanın “Aile İçin” yaklaşımını farklı coğrafyalardan gelen kullanıcıların deneyimleriyle bir araya getirdi. İngiltere, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Brezilya ve Ekvador’dan katılan ailelerin yaşam hikâyelerini paylaştığı organizasyonda, Chery’nin aile odaklı mobilite anlayışını farklı yönlerden temsil eden yeni TIGGO 7 ve TIGGO X7 ilk kez tanıtıldı. Günlük yaşamda konfor ve güvenliği odağına alan TIGGO 7, markanın aile SUV segmentindeki iddiasını ileri taşırken, yeni TIGGO X serisinin ilk seri üretim modeli TIGGO X7 şehir içindeki kullanım pratikliğini farklı yol ve arazi koşullarına uyum sağlayan özelliklerle birleştiriyor.
2 Yeni TIGGO 7’de konfor ve teknoloji bir arada
75’ten fazla yurt dışı pazarında kullanıcılarla buluşan Chery TIGGO 7 ailesi, tamamen yenilenen nesliyle global aile SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. “The Refined Family SUV” yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen yeni TIGGO 7, 4.600 milimetre uzunluk, 1.870 milimetre genişlik ve 1.710 milimetre yükseklik ölçülerine sahip. 2.700 milimetrelik aks mesafesi sayesinde ferah bir iç mekân sunan model, benzinli ve hibrit güç aktarma seçenekleriyle farklı pazarların beklentilerine yanıt vermeye hazırlanıyor. Açıklanan teknik veriler arasında 115 kW maksimum motor gücü, 220 Nm maksimum tork ve yüzde 45,79 motor termal verimliliği bulunan yeni TIGGO 7, tasarımında da markanın kaplandan esinlenen karakteristik çizgilerini sürdürüyor. Elmas desenli ön panjur, güçlü gövde oranları ve 0,315’e kadar düşen hava sürtünme katsayısı, modelin tasarım anlayışını aerodinamik özelliklerle tamamlıyor.
Yeni TIGGO 7’nin iç mekânında ailedeki her yolcunun konforunu artırmaya yönelik çözümler ön plana çıkıyor. Yat tasarımından esinlenen çevreleyici kabin mimarisi, geniş yaşam alanı ve ergonomik ayrıntılarla destekleniyor. Ön koltuklarda bulunan sekiz noktalı masaj, elektrikli bacak desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri uzun yolculuklarda rahatlığı artırmayı hedefliyor. Sürücü koltuğunda sunulan bel desteği de bu yaklaşımı tamamlıyor. Önceki nesle göre 36 milimetre uzatılarak 536 milimetreye çıkarılan ön koltuk minderleri, farklı oturma pozisyonlarında daha fazla konfor sağlamak üzere tasarlandı. Arka koltuk sırtlıklarının 25 ve 30 derecelik iki farklı açıya ayarlanabilmesi yolcuların oturma pozisyonlarını ihtiyaçlarına göre belirlemesine imkân tanıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise yaklaşık iki metre uzunluğunda düz bir dinlenme alanı oluşturulabiliyor.
Günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan yeni TIGGO 7, 505 litreye ulaşan standart bagaj hacmiyle ailelerin eşya taşıma gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar, kabin ve bagaj alanının kullanımında esneklik sunuyor. Anahtarla araca yaklaşılmasıyla yere yansıtılan ışıklı işaret üzerinden açılabilen elektrikli bagaj kapağı da kullanım kolaylığını destekliyor. Güvenlik alanında ise gövde yapısının yüzde 80’inden fazlasında yüksek dayanımlı çelik kullanılması öne çıkıyor. 20’den fazla aktif güvenlik ve sürüş destek fonksiyonuyla donatılan model, global beş yıldızlı güvenlik standartları doğrultusunda geliştirildi. Pazara ve donanım seviyesine bağlı olarak gelişmiş park sistemleri ile otoyol ve şehir içi navigasyon destekli sürüş fonksiyonlarının da sunulması planlanıyor.
3 TIGGO X7 ile aile yolculuklarına keşif odaklı yaklaşım
Chery’nin yeni TIGGO X serisinin ilk seri üretim modeli olan TIGGO X7, aile SUV anlayışına keşif ve macera odaklı bir karakter kazandırıyor. “Family Comfort Exploration SUV” olarak konumlandırılan model, şehir içindeki günlük kullanım ihtiyaçlarını hafta sonu doğa yolculuklarıyla bir arada karşılamayı amaçlıyor. 4.636 milimetre uzunluğa, 1.970 milimetre genişliğe ve 1.788 milimetre yüksekliğe sahip TIGGO X7, 2.700 milimetrelik aks mesafesiyle geniş bir kabin alanı sunuyor. Daha köşeli gövde hatları, düz tavan çizgisi, güçlü ön tasarımı ve belirgin çamurluklarıyla klasik SUV karakterini vurgulayan model, aynı zamanda TIGGO X ailesinin yeni tasarım kimliğini temsil ediyor.
Hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç aktarma seçenekleriyle geliştirilen yeni TIGGO X7, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş alternatifleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor. Model için açıklanan teknik veriler arasında 115 kW maksimum güç, 220 Nm maksimum tork ve yüzde 45,79 motor termal verimliliği yer alıyor. TIGGO X7’nin öne çıkan özelliklerinin başında ise değişen yol ve zemin koşullarına uyum sağlamaya yönelik sürüş teknolojileri geliyor. Modeldeki 3-6-1 çoklu sürüş modu sistemi, ECO, NORMAL ve SPORT olmak üzere üç günlük sürüş modunu, kar, çamur, kum, dağ, kaya ve sudan geçiş için altı arazi modunu ve bir kickdown fonksiyonunu bir araya getiriyor.
200 milimetrenin üzerindeki yerden yüksekliği ve 700 milimetreye kadar sudan geçiş kapasitesiyle TIGGO X7, asfalt dışındaki güzergâhlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Düşük hızlarda arazi koşullarında ilerlemeyi destekleyen sürüş sistemi, 540 derecelik panoramik görüntüleme teknolojisi ve 11 metrelik dönüş çapıyla destekleniyor. Bu özellikler, dar alanlarda manevra kabiliyetini artırırken sürücünün aracın çevresini ve yakınındaki engelleri daha iyi takip etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Modelin 1.500 kilograma ulaşan maksimum çekme kapasitesi de kamp ve açık hava etkinlikleri gibi farklı kullanım senaryolarında ek taşıma olanağı sunuyor.
Yeni TIGGO X7’nin kabin tasarımında sıcaklık, nem, hava kalitesi, temizlik, sessizlik ve kişiselleştirme olmak üzere altı farklı alana odaklanan kapsamlı bir konfor yaklaşımı benimseniyor. Akıllı iklimlendirme sistemi, CO₂ takibi, otomatik hava sirkülasyonu, gelişmiş filtreleme teknolojileri ve yapay zekâ destekli kullanıcı tercihleri, araç içindeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve farklı yükleme ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen bagaj alanı ise günlük aile kullanımından açık hava etkinliklerine kadar farklı senaryolarda esneklik sağlıyor.
TIGGO X7’de güvenlik donanımları da önemli bir yer tutuyor. Saatte 40 ila 140 kilometre arasındaki hızlarda meydana gelebilecek lastik patlamalarında araç dengesinin korunmasına yardımcı olmak üzere geliştirilen sistem, güç aktarımına ve gövde hareketlerine müdahale ederek aracın yön değiştirmesini azaltmayı amaçlıyor. Donanım versiyonuna bağlı olarak altı ila dokuz hava yastığı sunulan modelin gövde yapısında yüzde 75’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanılıyor. Seviye 2 sürüş destek teknolojileri, akıllı park sistemleri ve sürücü ile yolcu izleme fonksiyonları da modelin güvenlik teknolojilerini tamamlıyor.
4 Chery’nin aile odaklı yaklaşımı kullanıcı hikâyeleriyle buluştu
Yeni TIGGO 7 ve TIGGO X7’nin dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapan Chery Marka Gecesi, markanın kullanıcılarıyla kurduğu uzun vadeli ilişkiyi de odağına aldı. Ekvador, Polonya ve İngiltere’den katılan aileler günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları ve birbirlerine verdikleri desteği anlatırken, Romanya, Güney Afrika ve Brezilyalı aileler yeni yerler keşfetme, kişisel hedeflere ulaşma ve birlikte deneyim kazanma hikâyelerini paylaştı. Farklı ülkelerden gelen kullanıcıların deneyimleri, Chery’nin farklı ailelerin beklentilerine yanıt verme hedefini ve yeni SUV modellerinin geliştirilmesinde benimsenen aile odaklı yaklaşımı yansıttı.
Etkinlikte konuşan Chery Auto Başkan Yardımcısı Guibing Zhang, markanın ailelere yönelik yaklaşımının geçici bir iletişim söyleminden ibaret olmadığını vurguladı. Zhang, “‘For Family’ bizim için hiçbir zaman yalnızca bir slogan olmadı. Bu yaklaşım, araçlarımızı geliştirirken esas aldığımız temel standart ve dünyanın dört bir yanındaki ailelere hizmet etme kararlılığımızın arkasındaki en önemli amaçtır” ifadelerini kullandı.
Futbol dünyasının efsane isimleri ve Chery marka elçileri Peter Crouch ile Edwin van der Sar’ın da katıldığı organizasyon, farklı ülkelerden kullanıcıların deneyimlerini bir araya getiren etkinliklerle tamamlandı. Dünya genelinde 4,55 milyondan fazla müşterinin güvenini kazandığını belirten Chery, yeni TIGGO 7 ve TIGGO X7 modelleriyle aile odaklı mobilite yaklaşımını daha da ileri taşımayı ve farklı yaşam tarzlarına hitap eden SUV ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.