TCMB'den yapay zeka hamlesi: EVDS-MCP devreye alındı

TCMB, "EVDS-MCP'nin Devreye Alınmasına İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine yapay zekâ araçları üzerinden kolayca erişilebilmesine imkân sağlayan EVDS-MCP devreye alınmıştır.

TCMB, 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verilerin kamuoyuna doğru, zamanlı ve kolay erişilebilir biçimde sunulması, veri okuryazarlığının geliştirilmesi ve veriye dayalı karar alma kültürünün desteklenmesi amacıyla EVDS'yi açık veri platformu olarak hizmete sunmaktadır.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla, Ocak 2026’da devreye alınan EVDS 3 platformunda veriye erişim kanalları, EVDS-MCP aracılığıyla yapay zekâ araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

TCMB’nin bu hizmet kapsamındaki rolü, EVDS verilerinin yapay zekâ araçlarıyla uyumlu şekilde sunulmasıyla sınırlıdır. TCMB, kullanıcıların EVDS-MCP ile birlikte kullanacakları yapay zekâ araçlarından ve bunların çıktılarından sorumlu değildir.

Hizmete ilişkin olarak yenilenen kullanım şartları ve kullanım kılavuzuna EVDS 3 platformu üzerinden erişilebilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."