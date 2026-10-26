Strateji ve Bütçe Başkanlığı 7 bilişim personeli alacak: Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, üç farklı pozisyonda toplam 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

KPSS sonuç belgesi bulunmayan adayların da başvurabileceği alımda, pozisyona göre en az 3 veya 5 yıllık mesleki deneyim aranıyor. Başvurular 22 Ekim–5 Kasım 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

KPSS puanı bulunmayan veya belgesini sunmayan adayların KPSS puanı 70, yabancı dil belgesi sunmayanların dil puanı ise 0 kabul edilecek.

Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılacak?

Adaylar, Başkanlığın internet sitesi üzerinden başvurularını 5 Kasım 2026 saat 18.00’e kadar tamamlayabilecek. Yalnızca bir pozisyon seçilebilecek; elden veya posta yoluyla başvuru alınmayacak.