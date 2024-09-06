Fon büyüklüğü 4 yılda yüzde 596 arttı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 4’üncü kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; “Kısa sürede liderlik konumumuzu rakamların ötesine taşıyarak; bilgimiz, tecrübemiz ve üretimimiz ile sektörde öncü olma yolunda çok önemli adımlar attık” dedi.

41 bölge müdürlüğü, 3.930 anlaşmalı acente ve broker, 5.208 anlaşmalı banka şubesiyle hizmet veren Türkiye Sigorta; sağlıkta 4.376 anlaşmalı kurum ve kaskoda 3.552 anlaşmalı servis ile çalışıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, geniş müşteri portföyü, yaygın dağıtım ağı, yenilikçi bakış açısı, teknolojideki öncülüğü ve yetkin insan kaynağı ile sigorta tarafında 6 milyon, bireysel emeklilik ve hayat tarafında ise 10 milyon müşteriye ulaşan ve her geçen gün daha da büyüyen şirketin; 4 yılda kaskoda 3 milyon, konutta 8 milyon ve sağlıkta da 2 milyon 670 bin üzerinde poliçe sayısına eriştiği belirtildi.

Sigorta anlayışını “sonra”dan “önce”ye taşıyan ve hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunan şirket olma hedeflerine adım adım ulaştıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; “4’üncü yaşımızda liderlik konumumuzu rakamların ötesine taşıyarak; bilgimiz, tecrübemiz ve üretimimiz ile sektörümüze öncü olduk. 4 yılı geride bırakırken, insanımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz yüksek, sorumluluğumuz büyük… Adımızdan aldığımız güçle, vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla geleceğe ilerliyoruz.” dedi.

Finansal açıdan da çok büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Çakmak, “Türkiye Hayat Emeklilik olarak 5 milyon katılımcı ile fon büyüklüğümüzü 4 yılda yüzde 596 artırarak, 229 milyar 689 milyon TL’ye ulaştırdık. 4 yılda 1 milyon 467 bin TL hasar dosyası inceledik ve sigortalılarımıza 34 milyar 856 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te toplam net kârımızı hızla artırarak 2024 Ocak – Temmuz arasında 11,2 milyar TL’ye çıkardık.” dedi.

Mobil uygulama 5,3 milyon kişi tarafından indirildi

Teknoloji ve yapay zekâ konusunda da önemli mesafeler katettiklerini bildiren Çakmak, “Hasar tespit süreçlerini hızlandırarak sigortalılarımıza daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Türkiye Sigorta mobil uygulamamız 5,3 milyon kişi tarafından indirildi. Yapay zekâ destekli FonaSor uygulamamızla BES müşterilerimizin fonlarını yönetmelerine katkı sağladık. Ayakta tedavi provizyon başvurularının yüzde 85’ini 10 saniye içinde, yatarak tedavi provizyon başvurularının ilk değerlendirmesini 30 dakika içerisinde yaptık. Emeklilik ve Sigorta müşterilerimizden toplamda 2,6 milyon çağrı aldık. Bu çağrıların yüzde 90'ını ortalama 90 saniye içerisinde yanıtladık. Uzun yıllar kullandığımız Pusula sistemimizin daha ötesinde olan Pusula Plus sistemini geliştirerek; hep daha ilerisini hedefleyen şirket vizyonumuzu güçlendirdik. Bunlar, dijitalleşme çağında attığımız çok önemli adımlar oldu” diye konuştu.

