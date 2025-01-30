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Fonmap'in yeni üst yöneticisi Sami Güzel oldu

Alternatif fon evreni Fonmap’te önemli bir yönetim değişikliğine imza atıldı. Girişim dünyasının tanınan ismi Sami Güzel, yönetici ortak olarak şirketin üst yönetimini devraldı.

30 Ocak 2025 | 11:35
Fonmap'in yeni üst yöneticisi Sami Güzel oldu

“Fonmap’i sadece bir yatırım platformu değil, sermaye piyasaları dünyasında gerçek bir dönüşüm merkezi yapmayı hedefliyoruz” açıklamasını yapan Sami Güzel, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirmemiz, özellikle bireysel yatırımcının bu fonlara erişimini kolaylaştırdı. Önümüzdeki heyecan dolu dönemde, Fonmap’in büyüme vizyonunu destekleyecek yeni stratejik adımlar atmaya, yatırım ürünlerindeki çeşitliliği artırmaya ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Sami Güzel, online moda platformu Modanisa’nın kurucularından. CEO olarak, şirketin 140 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Fonmap ise gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) gibi alternatif fonlara erişimi kolaylaştırmayı vadeden bir mobil uygulama.

 

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