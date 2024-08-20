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  • Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu

Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'den (GARAN) bugün KAP'a 'Üst Yönetim Görev Dağılımı Hakkında' açıklama yapıldı.

20 Ağustos 2024 | 19:10
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2024 | 19:12
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada görevlendirmelerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

  • 2 Ağustos 2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Sayın Mahmut Akten'in Genel Müdürlük görevini üstlenmesini takiben boşalacak olan Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunu, halihazırda Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Çağrı Süzer üstlenecektir.  
  • Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi ise ikiye bölünerek yeni oluşturulacak Bireysel Müşteri Çözümleri ile Tüzel Müşteri Çözümleri ekipleri çatısı altında sürdürülecektir. 
  • Bireysel Müşteri Çözümleri fonksiyonları Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, Tüzel Müşteri Çözümleri fonksiyonları ise Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olacaktır.
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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
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İLERİ
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