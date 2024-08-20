Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada görevlendirmelerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

2 Ağustos 2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Sayın Mahmut Akten'in Genel Müdürlük görevini üstlenmesini takiben boşalacak olan Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunu, halihazırda Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Çağrı Süzer üstlenecektir.

Genel Müdürlük görevini üstlenmesini takiben boşalacak olan Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunu, halihazırda Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan üstlenecektir. Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi ise ikiye bölünerek yeni oluşturulacak Bireysel Müşteri Çözümleri ile Tüzel Müşteri Çözümleri ekipleri çatısı altında sürdürülecektir.

Bireysel Müşteri Çözümleri fonksiyonları Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, Tüzel Müşteri Çözümleri fonksiyonları ise Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olacaktır.