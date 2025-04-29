Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net karı 25 milyar 398 milyon 699 bin lira oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 498 milyar 288 milyon 811 bin lira seviyesinde gerçekleşen bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 602 milyar 582 milyon 394 bin lira oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 73'le müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti.

Müşteri mevduat tabanı 2025'te yüzde 21,4 büyümeyle 2 trilyon 545 milyar 380 milyon 977 bin lira oldu. Sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, öz kaynak karlılığı yüzde 30,5, aktif karlılığı ise yüzde 3,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yıla dengeli makroekonomik görünümle başladıklarını belirterek, ancak mart ayındaki gelişmelerin etkisiyle volatilitenin arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Merkez Bankası'nın zamanlı ve sıkı duruşunun desteğiyle gelecek dönemde görünümün yeniden dengeye oturacağını düşündüklerini kaydeden Akten, "Yılın ilk çeyreğinde enflasyondaki düşüş, iç talepteki canlılık ve finansal istikrarı destekleyen politikalar, sektörümüz için olumlu bir zemin oluşturdu. Biz de bu dönemde, güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla başarılı bir performans sergiledik. Güçlü başlayan birinci çeyrekle beraber sermaye yapımız ve çevik bilanço yönetimimiz, önümüzdeki belirsizliği, daha önceki dönemlerde pek çok kez gösterdiğimiz gibi başarıyla yönetmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Akten, Türk lirası kredilerde tüketici ve küçük işletme kredilerinde özel bankalar arasında pazar payı kazanıp konumlarını pekiştirdiklerini anlatarak, "Hem TL hem YP müşteri mevduatlarında bir puanın üzerinde pazar payı kazandık. Bu performans, müşteri deneyimi odağımız, ilişki bankacılığındaki ve dijitaldeki gücümüzün bir yansıması." değerlendirmesini yaptı.

- "Uygulama, hatırlatmalarla, finans yönetimini verimli hale getiriyor"

Yılın ilk çeyreğinde 17 milyona yaklaşan aktif mobil müşterileriyle, Türkiye'nin çok tercih edilen mobil bankacılık uygulamalarından biri olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Akten, müşteri deneyimini sürekli geliştirmek amacıyla mobil uygulamalarını baştan sona yenilediklerini vurguladı.

Akten, uygulamanın, yeni tasarımıyla sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunduğuna işaret ederek, uygulamanın kişiye özel öneri ve hatırlatmalarla, finans yönetimini verimli hale getirdiğini belirtti.

Uygulamanaın, özelleştirilebilir menü yapısı sayesinde, kullanıcıların uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyarak zaman kazandırdığını aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Bunlara ek olarak, Garanti BBVA Mobil’deki akıllı asistanımız Ugi de yapay zeka tabanlı büyük dil modelleriyle (LLM) yenilendi. Belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynaklarını tarayarak müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Ugi, ilerleyen dönemde de kendini sürekli geliştirerek, kişiye özel ve daha akıllı yanıtlarla tıpkı bir kişisel asistan gibi hizmet vermeye devam edecek. Amacımız; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak."

Akten, 2025 için "Sürdürülebilir Güçlü Büyüme", "En İyi Müşteri Deneyimi", "Sürdürülebilirlik" ve "Çalışanlarımız" şeklinde dört temel öncelik belirlediklerini kaydederek, "Bu öncelikler doğrultusunda tüm iş süreçlerimizi yeniden şekillendiriyor, müşterilerimize değer yaratmaya odaklanıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. AA



