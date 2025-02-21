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Globalde büyümeye devam ediyor

FLO GROUP, bölgedeki en büyük ayakkabı ve spor giyim oyuncu olma stratejisi çerçevesinde, Authentic markaları Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element markalarının, CIS ve Kuzey Afrika’da yer alan 18 farklı ülkede lisans haklarını ve mevcut mağazalarını devraldı.

21 Şubat 2025 | 20:28
Son Güncellenme: 21 Şubat 2025 | 20:28
Globalde büyümeye devam ediyor

FLO GROUP, çok markalı iş modeliyle, 2019 yılından bu yana ardı ardına yaptığı anlaşmalarla Nine West, Lotto ve Reebok gibi dünyaca ünlü global markaların geniş bölgesel lisans haklarını elinde bulunduruyor. Küresel bir marka geliştirme, pazarlama ve lisanslama şirketi olan Authentic Brands Group (Authentic) ile stratejik iş birliğini derinleştiren FLO GROUP global markaları müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Yeni anlaşma çerçevesinde Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Billabong, RVCA ve Element dünya çapında tanınan markaları bünyesinde barındıran Authentic ile FLO GROUP iş birliği yaptı.

FLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım “FLO GROUP olarak kendimizi Türkiye’nin global adımı olarak görüyoruz. Büyüme stratejimizde yurt dışı işlerimizi büyütmek önemli bir yer tutuyor. Biz de istikrarlı bir şekilde globalde işimizi büyütecek fırsatları değerlendiriyoruz. Çok kanallı ve çok markalı iş modelimizi ürün uzmanlığımız ile birleştirdiğimizde global rekabette öne çıkıyoruz. Portföyümüzdeki global markaları tasarımdan dağıtıma uçtan uca yönetme başarımız global arenada bize yeni kapılar açıyor. Boardriders ve markalarıyla yaptığımız stratejik iş bilirliklerinin global büyüme hedefimiz çerçevesinde çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Geniş bir coğrafyayı barındıran ve marka portföyümüzü büyüten bu anlaşmalar ile 3 kıtada 25 ülkedeki operasyonlarımızı güçlendireceğiz” dedi.
 

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“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
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