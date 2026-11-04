Fiat Egea yolun sonuna geldi: Son 100 araç satışta

Fiat Egea için yolun sonu geldi. Tofaş'ın Bursa fabrikasında Türk mühendisliği ve iş gücüyle üretilen, çıktığı günden bu yana toplam 1,4 milyon adetlik devasa bir üretim rekoruna imza atan Efsane model, Türk otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırarak bayrağı devretmeye hazırlanıyor.

Bu devasa serüveni taçlandırmak ve otomobil severlere unutulmaz bir hatıra bırakmak isteyen Fiat, modelin son satışları için koleksiyonerleri heyecanlandıracak hamleyi yaptı: Fiat Egea Cross Limited Efsane Serisi.