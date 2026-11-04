Fiat Egea yolun sonuna geldi: Son 100 araç satışta

Türkiye otomotiv pazarında 11 yıldır yer alan ve toplamda 1,4 milyon adetlik rekor üretime imza atan Fiat Egea, sadece 100 adetlik numaratörlü "Cross Limited Efsane Serisi" ile efsanevi serüvenine noktayı koyuyor.
1 Fiat Egea, 100 adetlik özel seriyle veda ediyor
Fiat Egea için yolun sonu geldi. Tofaş'ın Bursa fabrikasında Türk mühendisliği ve iş gücüyle üretilen, çıktığı günden bu yana toplam 1,4 milyon adetlik devasa bir üretim rekoruna imza atan Efsane model, Türk otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırarak bayrağı devretmeye hazırlanıyor.
Bu devasa serüveni taçlandırmak ve otomobil severlere unutulmaz bir hatıra bırakmak isteyen Fiat, modelin son satışları için koleksiyonerleri heyecanlandıracak hamleyi yaptı: Fiat Egea Cross Limited Efsane Serisi.
2 Sadece 100 adet üretildi: Numaratörlü Özel Koleksiyon
Yalnızca 100 adetle sınırlı tutulan ve her bir aracın özel üretim numarasıyla (numaratör) yollara çıkacağı bu veda serisi, markanın Türkiye pazarındaki tarihine yakışır bir jübile niteliği taşıyor. Koleksiyon değeri yüksek bu özel seri, en üst donanım seviyesi ve benzersiz tasarım detaylarıyla donatıldı.
Fiyat Etiketi: 1 milyon 999 bin 900 TL
Motor ve Performans: 1.6 litrelik güçlü MultiJet 130 beygir motor, DCT otomatik şanzıman ve zorlu yol koşullarında üstün tutunma sağlayan Traction+ teknolojisiyle kombinlendi.
3 Efsane Serisi'nin öne çıkan donanım ve tasarım özellikleri
Egea Cross Limited Efsane Serisi, hem dış tasarımındaki özel dokunuşlarla hem de konfor odaklı teknolojik donanımlarıyla segmentinin zirvesine yerleşiyor:
Dış Tasarım: 17 inç Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar, Full LED Ön Farlar, LED Arka Farlar, karartılmış arka camlar, siyah tavan tasarımı, araca özel "Efsane" etiketi ve üretim numarasını belirten özel numaratör.
Teknoloji ve Kokpit: Akıllı sürüşü destekleyen 10 inç büyüklüğünde Tablet Ekran, 7 inç Renkli TFT Gösterge Paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi.
Konfor ve Güvenlik: Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası, yağmur ve karanlık sensörleri sayesinde sürüş konforu en üst seviyeye çıkarıldı.