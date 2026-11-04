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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde artış gösterdi

ABD'de özel sektör istihdamı ekim ayında 86 bin kişilik artış kaydederek piyasa tahminlerini geride bıraktı.

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde artış gösterdi

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı (Stanford Lab) işbirliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin Ulusal İstihdam Raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi arttı.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 67 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında eylülde kaydedilen artışa ilişkin veri ise 90 binden 86 bine revize edildi.

İstihdam artışı hizmet sektöründe 82 bin oldu

Ekimde istihdam artışı hizmet sektöründe 82 bin, üretim sektöründe 4 bin oldu.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hazırlanan ADP verilerine göre, yıllık temel ücret artışı ekimde aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 3 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay her büyüklükteki işverenin işe alım yaptığını belirtti.

Verilerin, iş değiştiren çalışanların daha yüksek temel ücretin yanı sıra ikramiyeler, fazla mesai ödemeleri ve daha uzun çalışma saatlerinin birleşimiyle yeni işlere yöneldiğine işaret ettiğini aktaran Richardson, bu çalışanların toplam kazançlarındaki artışın Mart 2024'ten bu yana en hızlı seviyeye ulaştığını söyledi.

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