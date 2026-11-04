Bir markaya ait çocuk bisikletinin, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Yapılan incelemede, bisikletin ön çatalı ile kadrosunun birleştiği menteşe bölümündeki boşluğun güvenlik standartlarını karşılamadığı ve bu durumun parmak sıkışması ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca üründen küçük parçaların ayrılabilmesi nedeniyle boğulma riski bulunduğu ve bisikletin TS EN 71-1 standardının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı olduğu bildirildi.