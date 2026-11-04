Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan ve tüketiciler için risk oluşturduğu belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın listeyi güncellemesiyle birlikte çocukların kullanımına sunulan diş kaşıyıcı, bisiklet ve scooter da güvensiz ürünler arasına eklendi. Bu ürünlerin çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı bildirildi.
Bakanlığın son güncellemesiyle güvensiz ürünler listesine alınan ürünler ve bunlara ilişkin tespit edilen riskler şöyle:
1 Çocuk bisikleti boğulma ve yaralanma riski nedeniyle toplatılıyor
Bir markaya ait çocuk bisikletinin, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Yapılan incelemede, bisikletin ön çatalı ile kadrosunun birleştiği menteşe bölümündeki boşluğun güvenlik standartlarını karşılamadığı ve bu durumun parmak sıkışması ile yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.
Ayrıca üründen küçük parçaların ayrılabilmesi nedeniyle boğulma riski bulunduğu ve bisikletin TS EN 71-1 standardının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı olduğu bildirildi.
2 Çocuk scooterında güvenlik riski tespit edildi
Bir markaya ait scooterın da yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Yapılan incelemede, ürünün direksiyon çubuğunun dayanıklılık açısından gerekli güvenlik koşullarını karşılamadığı tespit edildi.
Bu nedenle scooterın TS EN 71-1 standardının fiziksel ve mekanik gerekliliklerine aykırı olduğu ve çocuklar için yaralanma tehlikesi oluşturduğu belirtildi.
3 Sulu diş kaşıyıcısı için toplatma kararı
Öte yandan, başka bir markaya ait sulu diş kaşıyıcısının da boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.
Yapılan incelemede, ürünün TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlendi. Bu nedenle diş kaşıyıcısının çocuklarda ağız ve burun yoluyla solunumun engellenmesine bağlı boğulma tehlikesi oluşturabileceği bildirildi.