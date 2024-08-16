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GSK ve Flagship Pioneering'den iş birliği

Global ilaç şirketi GSK, biyoteknoloji şirketi Flagship Pioneering ile yeni tedavi ve aşıların keşfi için stratejik bir iş birliğine imza attı.

16 Ağustos 2024 | 15:45
GSK ve Flagship Pioneering'den iş birliği

Global ilaç şirketi GSK, biyoteknoloji şirketi Flagship Pioneering ile yeni tedavi ve aşıların keşfi için stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık, solunum ve immünoloji alanlarında başlayarak, gelecekte dönüştürücü nitelikte ilaçlar ve aşılar geliştirmeyi hedefliyor. İki şirket, yeni bilimsel konseptlerin hızla araştırılması ve geliştirilmesi için 150 milyon dolara kadar başlangıç fonu sağlayacak.

İş birliği, GSK’nın alanındaki uzmanlığı ile Flagship Pioneering'in yenilikçi biyoteknoloji ekosistemini bir araya getirerek sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor. Sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar, bu iş birliği ile ortaya çıkacak yeni tedavi yöntemlerinin ve aşıların klinik gelişim süreçlerine tanık olma ve hatta katkıda bulunma fırsatına sahip olacaklar.

Hedef: 10 Yeni Tedavi ve Aşı

GSK ve Flagship, bu ortaklık kapsamında 10 yeni tedavi ve aşının geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda GSK, preklinik fonlama ve kademeli telif hakkı ödemeleri yapmayı taahhüt ediyor.

GSK Bilimsel Direktörü Tony Wood ortaklıkla ilgili; “Flagship ile birlikte bilim ve teknolojiyi kullanarak en iyi inovasyonları hızla hayata geçireceğiz. Flagship’in yetenekli ekibi ve biyoteknoloji şirketleri ile iş birliği yaparak, hastalar için çığır açan tedavi ve aşılar keşfetmeyi hedefliyoruz” dedi.

Flagship Pioneering Genel Ortağı Paul Biondi ise iş birliğine dair şunları söyledi: “Flagship ve GSK, hastalar için çığır açacak tedaviler sunma konusunda ortak bir odağa sahip. Bu iş birliği, Flagship’in İnovasyon Tedarik Zinciri Ortaklık modelinin son örneği olup, biyoteknoloji ekosistemimizden yararlanarak ilaç firmalarıyla birlikte sürdürülebilir bir tedavi kaynağı yaratmayı amaçlıyor.”
 

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SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
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