İşbir Yatak kadınların sporda temsil edilmesini desteklemek adına Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sponsoru oldu.

Bu sponsorluğun onur verici olduğunu ifade eden İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “Spora ve sporcuya önem veren bir marka olarak elimizden gelen desteği her daim gösteriyoruz ve desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Ülkemizin kadınları faaliyet gösterdiği her alanda muazzam başarılara imza artıyor. 1 lige yükselen kadın futbol takımının da büyük başarılar elde edeceğine ve Hakkari’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sponsorlukla futbolcularımızın her alanda olduğu gibi bu branşta da tüm kadınlara ilham kaynağı olacağına inanıyor ve onlara destek olmaktan övünç duyuyoruz.” dedi.

Kulüp Başkan Vekili Cemile Timur da desteklerinden dolayı İşbir Yatak, Türkerler Holding, Valiliğe, İl Emniyet ile Özel Harekât Şube Müdürlüklerine teşekkür etti.

Törenin ardından İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri ve Kulüp Başkan Vekili Cemile Timur arasında anlaşma imzalandı. Törene, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, takımın başarılarında emeği geçen Özel Harekât Şube Müdürü Şaban Bayar, yeni atanan Özel Harekât Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, İşbir Yatak İş Geliştirme Yöneticisi Hamdi Ünal Akmeşe, İşbir Yatak Kurumsal İletişim Müdürü İpek Öztürk ve sporcular da katıldı.

İŞBİR YATAK VOLEYBOL MİLLİ TAKIMLAR ANA SPONSORU

Sağlık ve eğitim alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Türk sporunun gelişimine destek veren İşbir Yatak, 2020 yılı sonunda Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduğunu duyurmuştu. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin başarı yolculuklarında yanında bulunmuş olan marka, spor ile uyku arasındaki bağı dile getirmek ve farkındalık oluşturmak adına 2021 yılının başından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımlar Uyku Koçu unvanını kullanıyor.