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Haks Kimya'ya 1,9 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Haks Kimya) 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

14 Ağustos 2024 | 11:07
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2024 | 11:07
Haks Kimya'ya 1,9 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, soruşturma sonucu firmanın kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve teşebbüse 1 milyon 941 bin 954 lira idari para cezası kesti.

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
GERİ
İLERİ
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