Halk Yatırım, analizinde 'AL’ yönünde bulunan tavsiyemizi ‘TUT’a çekiyoruz" dedi ve hedef fiyatı revize etti. Analiz şöyle:

Parasal pozisyon kaybı net karı baskıladı. Tofaş, 1Ç24’te TMS 29 etkisi dahil kurum beklentimizin %9,9 üzerinde yıllık bazda %2,4 artışla 2.806 mn TL net kar açıkladı. Net kar marjı 1Ç23’e göre 0,10 puan azalışla %8,3 seviyesinde gerçekleşti. 1Ç24’te kaydedilen 1.690 mn TL’lik net finansman gelirinin katkısına rağmen, TMS 29 kapsamında kaydedilen 1.973 mn TL’lik net parasal kayıp karlılığı baskıladı. FAVÖK marjı ise TMS 29 dahil yıllık bazda 0,6 puan azalışla %12,5 seviyesinde gerçekleşti. Tofaş’ın, yurt dışı satış gelirlerinde göstermiş olduğu güçlü performansın desteğinde brüt karlılıktaki yüksek marjını korumayı başarmasına rağmen; şirket yönetiminin yurt içi satış adeti beklentisinde aşağı yönlü revizyona gitmesi nedeniyle sonuçların hisse performansına yansımasını ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro, yurtdışı satış gelirlerindeki artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 1Ç24’te TMS 29 dahil net satış gelirleri, kurum beklentimiz olan 29.085 TL’nin üzerinde yıllık bazda %4,1 artışla 33.659 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç23 yılına ilişkin satış gelirleri TMS 29 kapsamında 18.741 mn TL’den 33.659 mn TL’ye revize edildi. Satış gelirleri tarafında detaylara baktığımızda, azalan yurt içi satış adetleriyle birlikte yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %3,7 azalışla 23.787 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı satış adetlerinde görülen %26’lık güçlü artışla birlikte ihracat gelirleri %22,1 artışla 8.199 mn TL seviyesine yükseldi. Yurt içi satış gelirlerinde görülen geri çekilmeye rağmen brüt kar marjı yıllık bazda 10 baz puanlık bir iyileşme kaydederek %15,3 seviyesinde gerçekleşti.

Beklentiler dahilinde operasyonel karlılık. Şirketin FAVÖK’ü TMS 29 dahil 1Ç24’te kurum beklentimiz olan 4.209 mn TL’ye paralel yıllık bazda yatay seyrederek 4.224 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık bazda 0,6 puan azalışla %12,5 seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 kapsamında 1Ç23 rakamı 2.868 mn TL’den 4.429 mn TL’ye revize edildi. TMS 29 hariç FAVÖK marjı 1Ç23 yılında %15,3 seviyesinde açıklanmıştı. Brüt karlılıkta görülen iyileşmeye rağmen FAVÖK marjında görülen daralmada, operasyonel giderlerdeki artış etkili oldu. Operasyonel giderler yıllık bazda %31,8 artış gösterirken, operasyonel giderlerin satışlara oranı yıllık bazda 1,5 puan artışla %7,1 seviyesine yükseldi.

Şirket yurt içi satış adeti beklentisinde aşağı yönlü revizyona gitti. Şirket, hafif araç pazarı ve ihracat adet tahminlerinde değişikliğe gitmezken, yurt içi satış adeti tahminlerini 160 – 180 bin seviyesinden, 140 – 160 bin araç seviyesine aşağı yönlü revize etti.

Hedef fiyatı revize etti

TOASO için 361,80 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı 343,50 TL’ye revize ediyor; ‘AL’ yönünde bulunan tavsiyemizi de ‘TUT’a çekiyoruz. Tofaş Otomotiv’in 1Ç24 finansal sonuçlarının kurum beklentilerimizi karşılamasına karşın, şirketin yılsonu yurt içi satış adeti beklentisinde yaptığı aşağı yönlü revizyon nedeniyle tahminlerimizi güncelliyoruz. Yurt içi satış adeti tahminimizi 167 bin araç seviyesinden 158,9 bin araç seviyesine çekiyoruz. Bu doğrultuda; TOASO için 361,80 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı 345,80 TL’ye revize ediyor; tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım

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