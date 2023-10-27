Hasçelik, bu yıl 2 yeni üretim tesisi için ilk adımı attı

Hasçelik, 2023 yılında 2 yeni üretim tesisi için kolları sıvadı. Hali hazırda Kocaeli’de ve Konya’da yer alan toplam 5 üretim tesisi ve 3’ü yurt dışında olmak üzere toplam 12 çelik servis merkeziyle binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Hasçelik, geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 milyon dolar ciroya ulaştı. İhracat yaptığı ülke sayısını ise 67’ye çıkardıklarını belirten ve yeni yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, “TOSB - Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi’nde yaptığımız krom kaplı mil tesisi yatırımımız, Avrupa’nın bu alanda en modern tesisi oldu. Yatırım bedeli 35 milyon Euro olan ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlayan bu tesisimizin açılışını Kasım ayında yapmayı planlıyoruz. Bilecik’te ise 2024’ün son çeyreğinde faaliyete geçecek çelikhane yatırımı için başlangıcı yaptık. Bu üretim tesisimiz için yatırım bedeli ise 150 milyon Euro olacak. Burada Türkiye’nin en modern vasıflı çeliklerini üreteceğiz ve ihracata odaklanacağız. Her iki yatırımımızı hem vasıflı çelik üretimimizde sağlayacağı artış hem de cari açığın azaltılması konusunda sunacağımız olumlu katkı nedeniyle son derece önemsiyoruz. Türkiye’de ilk kez hurda ön ısıtma teknolojisini kullandığımız tesisimizde, daha az enerji tüketimi sağlayıp, enerji verimliliği arttırarak yeşil çelik üretimine odaklanacağız.” dedi.

KOTALAR BİZİ YURT DIŞINDA YATIRIMCI YAPTI

Hasçelik’in 2022 yılında toplam ihracatının 100 milyon dolara yaklaştığını ve üretimin yaklaşık yüzde 80’inin iç piyasa, geri kalan kısmının ise ihracata dönük olduğunu ifade eden Adnan Naci Faydasıçok, “En büyük sıkıntımız kotalar ve anti dampingler. Bu sorunları aşabilmek için yurt dışında yatırım yapmaya başladık; kotalar bizi yurt dışında yatırımcı yaptı.” dedi.

Faydasıçok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere, Almanya ve Meksika’da yeni yatırımlarımız var. İngiltere’de yeni depo aldık. Meksika, ABD’ye de önemli ölçüde üretim yapıyor; büyüyen bir pazar. Bu anlamda Meksika yatırımımızı önemsiyoruz. Birkaç yıl içinde yurt dışında üretim yapmak için yeni adımlar da atacağız.”

2024’TE KULLANDIĞIMIZ ENERJİNİN TÜMÜNÜ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Faydasıçok, enerji maliyetlerini düşürebilmek adına yeni bir GES yatırımının da gündemde olduğunu söyleyerek, “Yenilenebilir enerji kullanımını artırabilmek adına 2024 yılında kullanacağımız enerjinin tamamını temiz enerji ile üretmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda 3 ayrı tesise, 35 megawatt’lık, toplamda 22 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santralı yatırımı yapacağız.” dedi.

Aynı zamanda e-ticaret hizmeti verdiklerini de belirten Faydasıçok, “Kendi sektörümüzde e-ticaret satışı yapan tek şirketiz." diye konuşu.

FİNANSMANA ERİŞİM HERKES İÇİN ZOR

Finansmana erişimde zorluk yaşandığını kaydeden Faydasıçok, “Bu durum özellikle katma değerli üretim yapmak isteyen firmalar için önemli bir sıkıntı. Ödemelerde kısalan vadeler de önemli bir sorun olarak üreticinin masasında yer alıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ARTIK BİR CEO’NUN EN BÜYÜK DERDİ YETENEKLERİ ELDE TUTABİLMEK

Yeni yatırımlarla birlikte istihdam edilen kişi sayısını bin 500’e ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Faydasıçok, yetişmiş iş gücü eksikliğine ilişkin şöyle konuştu:

"Herkesin üniversite mezunu olmasından ziyade gençlerimizi meslek lisesine yönlendirmeliyiz. Ülkemizde bu konunun ev ödevi haline gelmesi gerektiğine inanıyorum. Dünyada da yetenek bulma ve yetenekleri elde tutma problemi var. Bir CEO için en önemli unsur dijitalleşmeydi, şimdi artık yeni yetenekleri elde tutabilmek oldu.”

HEDEFİMİZ KARBON SIFIR DEĞİL, KARBON NEGATİF OLMAK

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin Ekim ayında başlayan sürecin önemine de işaret eden Faydasıçok, “Biz de kurumsal karbon ayak izimizi ölçtük. Alınan sonuçlara göre, gerekli aksiyonları alacağız. Hedefimiz karbon sıfır değil; karbon negatif hale gelebilmek. Gelişmiş ülkeler uzun süredir bu konuda yol haritalarını oluşturdular, biz de SKDM ile ilgili çok çabuk hareket etmeliyiz. Rekabet avantajı için getirilen vergiler Avrupa’da finansman kaynağı olarak kullanılacak. Biz de bu sistemi kurabilirsek yerli üreticinin sürdürülebilirlik yatırımlarına kaynak sağlamış olacağız.” diye konuştu.

