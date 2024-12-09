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"Henkel büyüme ivmesini devam ettirdi"

Henkel CEO'su Carsten Knobel, şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde grup satışlarını yaklaşık 5,5 milyar Euro seviyesine yükselttiğini belirterek, "Bu rakam, yüzde 3,3 oranındaki güçlü organik büyümeye karşılık geliyor" dedi.

09 Aralık 2024 | 15:26
"Henkel büyüme ivmesini devam ettirdi"

Henkel, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Grup satışlarını yaklaşık 5,5 milyar Euro seviyesine yükseltti. Bu rakam, yüzde 3,3 oranındaki güçlü organik büyümeye karşılık geliyor. Henkel CEO'su Carsten Knobel ”Henkel'in başarılı ilerleyişini üçüncü çeyrekte de sürdürdük. Aynı zamanda, üçüncü çeyrekte güçlü brüt kar marjları elde ettik ve bu sayede iş birimlerimize ve markalarımıza yaptığımız yatırımları artırmaya devam edebildik. Bu da büyüme gündemimizde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu. 

Carsten Knobel konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Hepimiz sorumluluk almalı ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlendiği üzere, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılmasına yardımcı olmalıyız. Bilime Dayalı Hedefler girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi) tarafından doğrulanan yol haritamız, sera gazı emisyonlarını 2045 yılına kadar net sıfıra indirmek için neler yaptığımızı ortaya koyuyor. Bu hedefe ulaşmak için, değer zinciri boyunca geniş ölçekli tedbirler uygulayacağız.”
 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
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