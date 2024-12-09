"Henkel büyüme ivmesini devam ettirdi"

Henkel, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Grup satışlarını yaklaşık 5,5 milyar Euro seviyesine yükseltti. Bu rakam, yüzde 3,3 oranındaki güçlü organik büyümeye karşılık geliyor. Henkel CEO'su Carsten Knobel ”Henkel'in başarılı ilerleyişini üçüncü çeyrekte de sürdürdük. Aynı zamanda, üçüncü çeyrekte güçlü brüt kar marjları elde ettik ve bu sayede iş birimlerimize ve markalarımıza yaptığımız yatırımları artırmaya devam edebildik. Bu da büyüme gündemimizde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Carsten Knobel konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Hepimiz sorumluluk almalı ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlendiği üzere, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılmasına yardımcı olmalıyız. Bilime Dayalı Hedefler girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi) tarafından doğrulanan yol haritamız, sera gazı emisyonlarını 2045 yılına kadar net sıfıra indirmek için neler yaptığımızı ortaya koyuyor. Bu hedefe ulaşmak için, değer zinciri boyunca geniş ölçekli tedbirler uygulayacağız.”

