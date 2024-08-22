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HES Kablo ihalesi yoğun talep nedeniyle bir ay ertelendi

HES Kablo ihalesinin yoğun talep nedeniyle 28 Ağustos'tan 24 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

22 Ağustos 2024 | 17:01
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2024 | 17:08
HES Kablo ihalesi yoğun talep nedeniyle bir ay ertelendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamaya göre, TMSF, kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine çıktı. Daha önce 28 Ağustos'ta yapılması planlanan ihale, 24 Eylül'e ertelendi.

Yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO-500 listesinde 91'inci sırada yer alıyor.

HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti.

Türkiye'de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa'ya olmak üzere Türkiye'nin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor.

TMSF tarafından 24 Eylül'de düzenlenecek ihaleyle Hazine'ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
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