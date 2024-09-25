Hollandalı sigorta devi 15 yıl sonra Türkiye pazarından çıkıyor

11 ülkede faaliyet gösteren ve 2009'da ING Grubu’nun OYAK Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla Türkiye pazarına giren sigorta şirketi NN Group, Türkiye operasyonlarını Zurich Türkiye'ye satacağını açıkladı.

NN Group'un resmi internet sitesinde yer alan duyuruda NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink'in açıklamalarına da yer verildi.

Eijsink açıklamasında "'Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en iyisi olacağı sonucuna vardık" dedi.

İşlemin 2025’in 1. çeyreğinde kapanması bekleniyor.