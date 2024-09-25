ARA
DOLAR
34,15
0,09%
DOLAR
EURO
38,24
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
2916,52
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
10038,17
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Hollandalı sigorta devi 15 yıl sonra Türkiye pazarından çıkıyor

Hollandalı sigorta devi 15 yıl sonra Türkiye pazarından çıkıyor

MN Group, Türkiye operasyonlarını Zurich Türkiye'ye satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

25 Eylül 2024 | 13:04
Son Güncellenme: 25 Eylül 2024 | 13:05
Hollandalı sigorta devi 15 yıl sonra Türkiye pazarından çıkıyor

11 ülkede faaliyet gösteren ve 2009'da ING Grubu’nun OYAK Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla Türkiye pazarına giren sigorta şirketi NN Group, Türkiye operasyonlarını Zurich Türkiye'ye satacağını açıkladı.

NN Group'un resmi internet sitesinde yer alan duyuruda NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink'in açıklamalarına da yer verildi.

Eijsink açıklamasında "'Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en iyisi olacağı sonucuna vardık" dedi.

İşlemin 2025’in 1. çeyreğinde kapanması bekleniyor.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2917,18 0,09%
  • ALTIN ONS 2657,14 0%
  • BIST 100 10038,3 0,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,142 0,64%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3439 0,05547%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,31 -0,3293%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,148 0,0877%
  • EURO/DOLAR 1,1184 0,0282%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2275 0,1027%
  • STERLIN/DOLAR 1,33702 -0,33433%
Borsa Haberleri
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL