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Honeywell ve SOCAR işbirliği anlaşması imzaladı

Honeywell ve SOCAR, dijitalleşme, siber güvenlik ve emisyon yönetimi konularında potansiyel projeleri ve programları değerlendirecek.

05 Haziran 2024 | 12:06
Honeywell ve SOCAR işbirliği anlaşması imzaladı

Honeywell ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR, bölgede enerji sektörünü dijitalleştirmek, emisyonları azaltmak ve güvenlik hedeflerini desteklemek amacıyla gelecekteki fırsatları değerlendirmek için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği aynı zamanda Honeywell'in portföyünü enerji dönüşümü, otomasyon ve havacılığın geleceği gibi üç küresel mega trendle uyumlu hale getirmesini de destekliyor. 

Honeywell ve Socar, Honeywell'in altyapı değerlendirme ve modernizasyon, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, işgücü beceri geliştirme ve emisyon yönetimi çözümleri alanlarındaki gelişmiş yeteneklerinden yararlanarak ortak projeler geliştirecek. Anlaşma aynı zamanda her iki şirketin bu alanlarda birlikte inovasyon ve geliştirme yapmasına da olanak sağlıyor. 

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, "Ekonomik büyüme, hem enerji güvenliğini hem de verimliliği sağlayarak enerji talebini karşılamalı. Bu ancak teknoloji ile mümkün olabilir. Biz de bu hedef doğrultusunda sektörde lider olma taahhüdümüzü ilerletmek için Honeywell gibi bir teknoloji liderleriyle iş birliği yapıyoruz" dedi.

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran, "Honeywell, enerji sektörünün dönüşümünü ve otomasyonunu hızlandıran teknolojiler geliştiriyor. Dijital dönüşüm, enerji dönüşümünün temel bir unsuru. SOCAR ile bu anlaşma kapsamında bölgesel enerji üretimini daha verimli ve güvenli hale getirecek dijital teknolojiler için fırsatları keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

 

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