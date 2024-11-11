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Hong Kong merkezli lojistik şirketi Türkiye pazarına girdi

Teslimat platformu Lalamove, resmi olarak Türkiye’ye geldiğini duyurdu. 2013 yılında Hong Kong’da kurulan şirket, Asya, Latin Amerika ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgelerinde toplam 13 pazarda faaliyet gösteriyor.

11 Kasım 2024 | 17:09
Son Güncellenme: 11 Kasım 2024 | 17:12
Hong Kong merkezli lojistik şirketi Türkiye pazarına girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi de içine alan bu büyümenin, 400'den fazla şehirde faaliyet gösterdiği global operasyonlarının EMEA bölgesine taşınması açısından önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) odaklanacağı kaydedildi. 

Açıklamada, şirketin 2024’ün ilk yarısında 337,9 milyon siparişi tamamlayarak 4 milyon ABD doları üzerinde küresel taşımacılık GTV’sine ulaştığı; 15,2 milyon aylık aktif kullanıcısının bulunduğu açıklandı.

Lalamove Operasyon Direktörü Paul Loo, amaçlarının yerel işletmeleri güçlendiren yenilikçi lojistik çözümler sunmak ve sürücü ortakları için anlamlı kazanç fırsatları yaratmak olduğunu belirterek, “Küresel çapta başarımıza tanık olduk ve yenilikçi yaklaşımımızı Türkiye pazarına getirmekten heyecan duyuyoruz. Taahhüdümüz, yalnızca yerel işletmeleri güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bireyler için genel teslimat deneyimini de geliştiren dönüştürücü lojistik çözümleri sunmak"  dedi. 


 

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