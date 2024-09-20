Horoz Lojistik, Horoz Bolloré Logistics'teki hisselerini sattı

Horoz Lojistik, 2000 yılından bu yana Fransız taşımacılık ve lojistik şirketi Bolloré Logistics ile ortak olarak kurduğu Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş.'deki hisselerini sattı. Hisse satışıyla birlikte şirket, operasyonel faaliyetlerini kendi bünyesinde yeniden yapılandırarak, kara, hava ve denizyolu taşımacılığı alanlarında yeni bir yapılanmaya gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Horoz Lojistik, Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık A.Ş.'nin %47,95'ine denk gelen hisselerinin Bolloré Logistics’e devrini tamamladı. Daha önce 12 Haziran 2024 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuru ile başlayan süreç, bugün itibarıyla sonuçlandı.

Açıklamada, bu satışın operasyonel faaliyetlerde herhangi bir kesintiye yol açmayacağı ve tüm hizmetlerinin aynı verimlilikle devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bu süreç, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Uluslararası deniz ve hava taşımacılığı (forwarding), proje kargo taşımacılığı ve dahili konteyner taşımacılığı hizmetlerimiz Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Tic. A.Ş. bünyesinde aynı şekilde sürdürülecektir" denildi.