İbrahim Erdemoğlu: Okurken ticarete ilk olarak Trabzon'da adım attım

Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde fizik bölümünden mezun olduğunu belirterek, okurken aynı zamanda kilim satarak çalışmaya başladığını, böylece ticarete ilk olarak Trabzon'da adım attığını anlattı.

Erdemoğlu, "Trabzon'un tüccarlığı çok farklıdır. Dürüstlük ilkesinden, adalet ilkesinden, herkesi kucaklayan ve hoşgörünün olduğu çok nadir görülen bir ticari yapısı vardır." dedi.

Trabzon'da bir kompleks inşa etme fikrinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin Erdemoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile üniversiteden arkadaş olduklarını, kendisiyle görüştükten sonra böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

Erdemoğlu, 3 sene önce Üstünsalih ile bir araya geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdi kardeşimle Trabzon'a gelip görüştükten sonra merkezde bir lise, bir de Akçaabat'ta spor lisesi ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Hangisini yaptırmak istersiniz?' dedi. Atladık Abdi Bey kardeşimle Akçaabat'a geldik. O zamanki Sayın Valimizle bu mekandaydık. Burası o zaman topraktı. Lisenin yerini gösterdi. 'Liseyi buraya yapacağız.' dedi. 'Peki tek lise mi olacak?' dedim. Sayım Valim dedi ki 'Yurdu olacak, kız erkek yurdu, spor salonu olacak. Bunları devlet olarak biz yapacağız.' O sırada bir dakika düşündüm. Sayın Valime şunu söyledim, 'Sayın Valim yurdu da biz yapalım, spor salonunu da biz yapalım. Burayı adam akıllı bir kompleks haline getirelim. Müsaade ediyor musunuz?' Sayın Valim onay verdi. Abdi Bey'le de görüştük ve buranın inşaatına başladık."

Akçaabat'ta vatandaşların spora meraklı olduğunu bildiğini dile getiren Erdemoğlu, iki de futbol sahası yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Erdemoğlu, spor kompleksinde eğitim verecek öğretmenlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Buradaki hocalarımızdan özellikle ricamız şudur, bu sevginin, bu şefkatin olduğu bir yerde hem Türkiye çapında hem dünya çapında sporcular yetiştirmenizi bekliyoruz ve istiyoruz, talep ediyoruz. Bunu yapacağınıza da inanıyoruz. Babamızın bize söylediği çok önemli sözlerden birisi de şuydu, 'Oğlum hiçbir şey ama hiçbir şey sizin değildir. Her şey bu ülkenin, bu devletin, bu milletin.' ve kendisi de Allah gani gani rahmet eylesin, giderken dört metre bezle gitti. Hiçbir şeyin olmadığının bundan daha güzel ispatı olmaz. Biz de Erdemoğlu ailesi olarak başarılı olduğumuz müddetçe, kazandığımız müddetçe ülkemizle devletimizle ve milletimizle her zaman paylaştık, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erdemoğlu'nu "Trabzon'un fahri hemşehrisi" ilan etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.​​​​​​​

- Kompleks, 50 bin metrekarelik alana inşa edildi

İlk olarak 2022'de temeli atılan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, bugünkü değerle yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla Akçaabat'ta tamamlandı.

Kompleks, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Yurdu, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Spor Salonu, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Futbol Sahası, Abdi Serdar Üstünsalih Sebat Gençlik Spor İdari Binası, ve Abdi Serdar Üstünsalih Sebat Gençlik Spor Futbol Sahası'nı içeriyor.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen kompleks, toplam 16 bin 431 metrekare kapalı alana sahip.

Laboratuvar, kütüphane ve sanat atölyelerinin bulunduğu kompleks, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. AA