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IC Holding’in yeni CEO'su Can Çaka oldu

Kuruluşunun 55. yılını kutlayan IC Holding’de, 2019’dan bu yana CEO’luk görevini yürüten Murad Bayar, bu görevi Eylül 2024 itibarıyla Can Çaka’ya devretti.

06 Eylül 2024 | 15:28
IC Holding’in yeni CEO'su Can Çaka oldu

Kuruluşunun 55. yılını kutlayan IC Holding’de, 2019’dan bu yana CEO’luk görevini yürüten Murad Bayar, bu görevi Eylül 2024 itibarıyla Can Çaka’ya devretti. Çaka, IC Holding ve Grup Şirketlerinin 2028 vizyonu çerçevesinde yenilikçi yatırımlar, stratejik büyüme, operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve küresel gelişim alanlarında liderlik yapacak.

İnşaat, enerji, altyapı, turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding, Can Çaka’nın yönetiminde küresel pazarlardaki gücünü daha da artırmayı hedefliyor. Çaka, IC Holding’de kurumsal kültürü güçlendirme, inovasyon ve teknolojik dönüşüm gibi kritik alanlarda stratejik adımlar atılmasına öncülük edecek.

2019’dan bu yana CEO olarak IC Holding’in kurumsal gelişimine yön veren Murad Bayar ise yeni dönemde Yönetim Kurulu Murahhas Aza olarak görevine devam edecek ve stratejik karar alma süreçlerinde IC Holding yönetimine katkı sunmayı sürdürecek.

Can Çaka kimdir? 

1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Can Çaka, 1998 yılında aynı üniversitede MBA programını tamamladı. 1997 yılında Anadolu Grubu’na katılan Çaka, bu süreçte Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. 2019 yılında Anadolu Grubu’nda Grup Başkanlığı görevini üstlenen Çaka, bu dönemde Strateji, Yatırım, Sistem Gelişimi ve Dijital Dönüşüm gibi yenilikçi projelere liderlik etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iş dünyasının iklim krizi ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla UN Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu’nda gönüllü olarak yer aldı. 
 

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