ARA
DOLAR
35,37
0,11%
DOLAR
EURO
36,44
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
3016,00
-0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10075,12
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

IC Holding: "Karbon emisyonunu yüzde 27 azaltacağız"

IC Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu ‘Gelişimin Etkisi’ temasıyla yayımladı.

03 Ocak 2025 | 14:48
Son Güncellenme: 03 Ocak 2025 | 14:49
IC Holding: "Karbon emisyonunu yüzde 27 azaltacağız"

IC Holding, sürdürülebilirliği gelişim stratejisinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri derlediği 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve hem çevresel hem de sosyal verileri bağımsız denetimden geçen 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, IC Holding’in inşaat, enerji, turizm, altyapı, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren 12 grup şirketi ve 2 projenin sürdürülebilirlikle ilgili iyi uygulama örnekleri, gelecek planları ve katıldığı inisiyatifler ile stratejilerini içeriyor. Rapor, Grubun 1969 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetleri sonucu yurt içinde ve dışında taahhütlerini ve hedeflerini ortaya koyuyor.

IC Holding CEO’su Çaka: “Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı güçlendireceğiz”

IC Holding CEO’su Can Çaka, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “IC Holding olarak, iş faaliyetlerimizi ve iş ilişkilerimizi sürdürürken, toplum ve çevre üzerinde pozitif etki yaratacak şekilde büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Türkiye’de ve dünyada gelişime ihtiyaç duyulan alanlarda sorumluluk üstleniyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda gelişimi destekleyerek, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir dünya bırakmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu ‘Gelişimin Etkisi’ teması altında yayımladık. İlk raporda, 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimizi açıklamıştık. Bu rapor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve üzerine eklediğimiz yeni projeleri içeriyor. Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bunun için şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sürdürülebilirlik anlayışını daha güçlü şekilde ileriye taşımakta kararlıyız. Bu alandaki çabalarımızla hem çevresel etkilerimizi azaltmayı hem de uzun vadeli başarı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

2030 yılında karbon emisyonunu, temel yıl olarak alınan 2022’ye göre yüzde 27 azaltmayı hedefleyen holdingin "2023 Sürdürülebilirlik Raporu"ndan öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

*Bugüne kadar 350 milyon TL’lik kurumsal sorumluluk yatırımıyla topluma değer yaratıldı.
*İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla 16 binin üzerinde öğrenciye burs desteği sağlandı.  
*Daha adil bir dünya yaratmak için DENK Yaşam Akademisi ile çalışanlara cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. 
*‘Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi’ kapsamında 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla 15 bin direkte kuşkonmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin 450 direkte izolatör izolasyonu kurarak, ekosistemin korunmasına destek verildi.  
* ICA’nın Çevresel Ürün Beyanı’na sahip olan Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Üretimi Projesi ile yaklaşık 400 ton atık lastik geri dönüştürüldü; projeyle 8,51 ton karbon salımı önlenirken, 213.000 m³ suyun kirlenmesinin önüne geçildi. 
*Enerjide yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında TREYSAN’ın çatı GES panelleri ile toplam 1,14GW elektrik üretildi, 657,93 ton standart kömür tasarrufu sağlandı. 781,29 t karbon salımı önlendi.
*6 Şubat depreminin ardından ‘Yaşam için beraberiz’ mottosuyla bölgeye acil yardım ulaştırılırken, 6.859 IC çalışanı çok zor şartlarda arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Hatay İskenderun’da 1.500 kişinin barınabileceği kapasitede İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı kuruldu. Alan içinde tüm ihtiyaçları ve donanımı IC Holding çalışanlarının gönülden katkısıyla karşılanan, 4 sınıflı ve 120 çocuk kapasiteli bir anaokulu inşa edildi. ‘Gelenekten Geleceğe’ meslek edindirme kurslarıyla kadınların güçlenmesi hedeflendi. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3016 -0,18%
  • ALTIN ONS 2652,4 -0,28%
  • BIST 100 10075,12 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,175 -0,289%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4415 0,09235%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3694 0,1095%
  • EURO/DOLAR 1,0293 0,3079%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4437 0,2683%
  • STERLIN/DOLAR 1,24044 0,21045%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL