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İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyisi” seçildi

Uluslararası seyahat ve lifestyle dergisi Travel and Leisure okurlarının verdikleri puanlarla belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” listesinde İGA İstanbul Havalimanı, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

18 Temmuz 2024 | 14:45
İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyisi” seçildi

ABD New York merkezli, dünyanın önde gelen seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketine katılan okurların oyları sonucunda 95,79 puan alan İGA İstanbul Havalimanı, “Dünyanın En İyi Havalimanı” unvanına hak kazandı.

Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan Travel and Leisure dergisinin ödül töreni, ABD’nin New York kentinde düzenlendi. İGA İstanbul Havalimanı’nın ödülü, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan’a takdim edildi.

Törende konuşan Büyükkaytan şu ifadelerde bulundu: 

“Seyahat etmenin benzersiz bir hikâye olduğuna, her seyahatin farklı ihtiyaç ve beklentilere göre uyarlanmış kusursuz bir deneyim sunması gerektiğine inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, yolcu memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bu minvalde çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla sunduğumuz bu hizmetlerin bizzat yolcularımız tarafından takdir görmesi bizleri çok memnun etti. Tüm dünyadan köklü ve değerli rakiplerle yarıştığımız bu oylamayı birincilikle tamamladığımız ve ülkemize yeni bir ödül daha kazandırdığımız için çok gururluyuz.”

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen“Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” araştırmasında havalimanları; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisi tarafından her yıl düzenlenen ankete ilk kez 2021 yılında katılmış ve listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu. 23 Ekim 2023 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında yürütülen son çalışmada “Dünyanın en iyisi” olduğu tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ardından dereceye giren dünyanın önde gelen havalimanları sırasıyla şöyle: Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Osaka Uluslararası Havalimanı (Japonya).

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