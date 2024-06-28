ARA
Bist 100
10767,33
0,81%
Bist 100
Dolar/TL
32,9751
0,4029%
Dolar/TL
Euro/TL
35,3179
0,1897%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0699
-0,05%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2467,13
0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İGA'nın 665 milyon euroluk yatırım planı

İGA'nın 665 milyon euroluk yatırım planı İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. özel jet terminali ve havalimanının enerjisini sağlayacak güneş enerjisi santrali için 665 milyon euro yatırım yapacak.

28 Haziran 2024 | 09:42
İGA'nın 665 milyon euroluk yatırım planı

İGA Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen Türkiye’deki yüksek borçlanma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yatırımı kendi kaynaklarından yapmayı planladıklarını bildirdi. Bilgen İstanbul Havalimanı’ndaki üç piste ek olarak bir pistin inşasına başladıklarını, mevcut iki yedek piste bir yedek pist ekleyeceklerini belirtti. Bilgen, İGA’nın yolcu sayısının bu yıl %12 civarında artışla yaklaşık 85 milyona ulaşmasını bekliyor. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada bulunuyor. Bilgen önümüzdeki iki yılda İGA’nın Heathrow’u yolcu sayısında geçmesini beklediklerini dile getirdi. 90 milyon yolcuyu ağırlamak üzere inşa edilen mevcut terminal Bilgen’e göre 120 milyon yolcuya hizmet vermek için konfigüre edilebilecek durumda. İGA imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2043’e kadar altı ana pist ile 200 milyon yolcuya hizmet vermeyi bekliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2467,13 0,38%
  • ALTIN ONS 2326,91 -0,03%
  • BIST 100 10767,33 0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,927 0,089%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3714 0,13618%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,21 0,4296%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9751 0,4029%
  • EURO/DOLAR 1,0699 -0,05%
  • EURO/TURK LIRASI 35,3179 0,1897%
  • STERLIN/DOLAR 1,26411 0,01622%
Borsa Haberleri
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
GERİ
İLERİ
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL