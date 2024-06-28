İGA'nın 665 milyon euroluk yatırım planı

İGA Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen Türkiye’deki yüksek borçlanma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yatırımı kendi kaynaklarından yapmayı planladıklarını bildirdi. Bilgen İstanbul Havalimanı’ndaki üç piste ek olarak bir pistin inşasına başladıklarını, mevcut iki yedek piste bir yedek pist ekleyeceklerini belirtti. Bilgen, İGA’nın yolcu sayısının bu yıl %12 civarında artışla yaklaşık 85 milyona ulaşmasını bekliyor. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada bulunuyor. Bilgen önümüzdeki iki yılda İGA’nın Heathrow’u yolcu sayısında geçmesini beklediklerini dile getirdi. 90 milyon yolcuyu ağırlamak üzere inşa edilen mevcut terminal Bilgen’e göre 120 milyon yolcuya hizmet vermek için konfigüre edilebilecek durumda. İGA imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2043’e kadar altı ana pist ile 200 milyon yolcuya hizmet vermeyi bekliyor.