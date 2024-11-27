IJS’in çevre dostu stantları açıklandı

Dünya genelindeki tüm fuarları için uygulamaya koyduğu Better Stands / Çevre Dostu Stantlar programıyla, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçlayan Informa Markets, 2-5 Ekim 2024’de düzenlediği IJS Istanbul Jewelry Show’un Better Stands Sertifikası almaya hak kazanan katılımcılarını, kurumsal web sitesinden duyurdu. Çevre dostu ve sürdürülebilir stant tasarımlarını teşvik eden bu programla, katılımcı markalara fuar deneyimlerini iyileştiren çözümler sunan Informa Markets, IJS’te yer alan tüm stantların yeniden kullanılabilir forma kavuşmasını hedefliyor.

Gold, Silver ve Bronz olmak üzere üç farklı kategori var

IJS, uygulamaya koyduğu Better Stands / Çevre Dostu Stantlar programı kapsamında katılımcı firmalarına; yerel tedarikçilerin kullanılması, konaklama yapılacak otelin seçim kriterleri, toplu ulaşımın tercih edilmesi, stantta LED aydınlatma ekipmanlarının kullanımı, kağıt broşürler yerine dijital platformların kullanılması, fuar süresince stanttaki atık miktarının mümkün olduğunca azaltılması ve kaçınılmaz atıkların geri dönüşüme kazandırılması, stant için alınacak ekipman ve malzemelerin miktarı, çevresel özellikleri ve uzun süre kullanışlı olması, yaka kartlarının geri dönüştürülmesi gibi bir dizi teşvik ve bilinçlendirmede bulunuyor. Bu doğrultuda fuarda yer alan bütün stantlar, yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen belirli bileşenlere göre Tek kullanımlık, Bronz, Silver ve Gold şeklinde dört sınıfa ayrılıyor. Ardından aydınlatmadan zemin döşemesine, mobilyadan dekorasyona, yapı malzemesinden tabelaya kadar farklı kriterler, puantaj sistemine göre değerlendiriliyor. IJS Istanbul Jewelry Show 2024’ün Ekim fuarına katılan firmalar da, söz konusu puantaj sistemine göre değerlendirildi ve Gold, Silver ve Bronz kategorilerinde sertifika almaya hak kazanan markalar belirlendi.

Tüm katılımcılarını “tek kullanımlık” stantlar kullanmamaya teşvik ediyor

Orta ölçekli tek kullanımlık bir fuar standı, yaklaşık dört ton atık üretiyor. Bu rakam, bir kişinin ortalama yıllık evsel atığının neredeyse 10 katına denk geliyor. Informa Markets, dünya genelindeki tüm fuarları için uygulamaya koyduğu Better Stands / Çevre Dostu Stantlar programıyla, IJS Istanbul Jewelry Show’da yer alacak bütün katılımcı firmaları ve yüklenicilerini, tek kullanımlık stantlar kurmamaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. IJS Istanbul Jewelry Show, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir fuar gerçekleştirmek adına, Çevre Dostu Stantlar programının yanı sıra, katılımcı ve ziyaretçilerine sürdürülebilirlik konusunda rehber olacak öneriler de sunuyor. Ayrıca, fuar alanında kullanılan elektriğinin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan üreten IJS, böylece karbon ayak izini de önemli ölçüde azaltıyor.Sertifikalı katılımcıların listesini görmek ve program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, www.istanbuljewelryshow.com adresini ziyaret edebilirler

