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İkinci el araç fiyatları kasım ayında yüzde 2,5 arttı

Vavacars, kasımda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,5'lik artış yaşandığını duyurdu.

11 Aralık 2024 | 02:35
İkinci el araç fiyatları kasım ayında yüzde 2,5 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, ikinci el araç fiyatları, eylül ve ekimden sonra kasımda da artmaya devam etti. Kasımda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,5 artış kaydedildi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıl başından 11'inci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 16,3 fiyat artışı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında sonbahar boyunca artış olduğunu belirterek, bu durumun 2025'e yönelik sektörün büyüme beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Yatırım açısından bakıldığında yıl başından beri döviz kurunun yüzde 17 civarında artış gösterdiğini kaydeden Gözelekli, "İkinci el araç fiyatlarındaki artış da bu oranlara paralel bir durum sergiledi. Şu an ikinci el piyasasında talebin güçlü ve fiyatların yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Aracını satmak isteyenler, piyasadaki bu olumlu trendden yararlanarak araçlarını yıl içindeki en iyi değer üzerinden satabilir." ifadelerini kullandı. AA

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