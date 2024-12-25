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İnci Holding’den otomotiv sektöründe yatırım

İnci Holding, stratejik planları doğrultusunda otomotiv sektöründe bir yatırıma daha imza attığını duyurdu.

25 Aralık 2024 | 13:30
İnci Holding’den otomotiv sektöründe yatırım

İnci Holding, Eltesan’ın soğutma iş kolu birimi Starcool’u satın almak için sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi takiben işlemin kapanışıyla beraber “Starcool” unvanlı şirket, İnci Holding iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Açıklamaya göre araç buzdolapları ve mutfak üniteleri üretmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Starcool, Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik üretim alanında hizmet veriyor.  Starcool, otomotiv sektöründe özellikle otobüsler için araç içi buzdolabı ve mutfak üniteli buzdolaplarının üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ’

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirterek, “Stratejik planlarımız doğrultusunda hem mevcut işlerimizde hem de yeni alanlarda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yenilikçi atılımlar gerçekleştiren Eltesan’ın soğutma iş kolunu ve Starcool’un marka gücünü, İnci Holding’in otomotiv alanındaki deneyimi ve güçlü teknolojisiyle birleştirerek, sektöründe dünyanın önemli bir oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın geleceğe yönelik büyüme, istihdam ve karlılık hedeflerimize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını titizlikle takip ediyoruz. Bundan sonra da büyüme ve yatırım planları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eltesan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Meral ise, “Starcool’un İnci Holding’in otomotiv tedarik sanayinde ve minibar üretimindeki uzmanlığı ve ileri teknoloji alt yapısıyla birlikte bir dünya markasına dönüşeceğine yürekten inanıyorum. İş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Eltesan, otomotiv sektörü için araç içi buzdolabı ve mutfak üniteli buzdolabı; raylı sistemler için klima üniteleri, iç parça, kablo kanalı; elektrikli araçlar için batarya kutusu, ayrıca ticari araçlar için poliüretan iç ve dış parça üretimi yapıyor.

 

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