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  • İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu

İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu

Türkiye İş Bankası yeni müşterilerine sıfır faizli "Hoş Geldin Kredisi" kampanyası sunduğunu duyurdu. İşte İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre kampanyanın detayları...

16 Ağustos 2023 | 16:50
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2023 | 17:00
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İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu

Türkiye İş Bankası yeni müşterilerine sıfır faizli 'Hoş Geldin Kredisi' kampanyası sunduğunu duyurdu.

100 BİN TL'YE KADAR 6 AY VADELİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, bu yıl yeni müşteri olan veya daha önceki yıllarda müşteri olup da ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli kredi kullanılabiliyor.

İŞ BANKASI HOŞ GELDİN KREDİSİ NEDİR?

Bankanın sitesinde yer alan bilgilendirmede kampanyayla ilgili "Bankamızla 2023 yılında çalışmaya başlayan/başlayacak ya da inaktif iken aktifleşen Esnaf ve KOBİ’lerimizin işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu kredidir" ifadesi paylaşılıyor.

Açıklamaya göre kampanyaya başvurular 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli. Asgari 3 ay, azami 6 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunulabiliyor.

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