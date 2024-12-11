ARA
DOLAR
34,87
0,07%
DOLAR
EURO
36,61
-0,28%
EURO
GRAM ALTIN
3047,04
1,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10058,47
-0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İş Bankası'nda üst düzey atama

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Türk atandı.

11 Aralık 2024 | 22:37
İş Bankası'nda üst düzey atama

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Mehmet Türk'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Türk, Virginia Polytechnic Institute and State University İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı ve Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş İşletme Yönetimi Bölümü'nde doktora yaptı. 2000'de İş Bankası'nın Hazine Bölümü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Türk, aynı bölümde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017'de Hazine Müdürü oldu. 2021'de Başkent Kurumsal Müdürü olarak atanan Türk, 2024'te Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3047,04 1,05%
  • ALTIN ONS 2718,26 0,98%
  • BIST 100 10058,47 -0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,621 0,45%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41629 -0,07197%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 107 4,3624%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8655 0,0723%
  • EURO/DOLAR 1,049 -0,3486%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6126 -0,2777%
  • STERLIN/DOLAR 1,27435 -0,23096%
Borsa Haberleri
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL