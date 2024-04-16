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İş Bankası’ndan 100. Yıl Bonosu

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde, yeşil dönüşümün finansmanına katkı sağlamaya yönelik çabalarının yansıması olarak, bir yeşil borçlanma aracı olan “100. Yıl Bonosu”nu halka arz ediyor.

16 Nisan 2024 | 12:08
İş Bankası’ndan 100. Yıl Bonosu

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde, yeşil dönüşümün finansmanına katkı sağlamaya yönelik çabalarının yansıması olarak, bir yeşil borçlanma aracı olan “100. Yıl Bonosu”nu halka arz ediyor.

Bononun vadesi, Bankanın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 tarihinde sona eriyor.

Talep toplama tarihi 15-19 Nisan olan “100. Yıl Bonosu”nda alt limit 1.000 TL olarak belirlendi. Bu halka arz ile birlikte yatırımcılar ilk kez İşCep aracılığıyla da talepte bulunabilecek. Bononun yatırım başlangıç tarihi 22 Nisan 2024 iken, vade bitiş tarihi İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Tüm yatırımcılara yönelik Türkiye’nin ilk yeşil finansman bonosu

“100. Yıl Bonosu” ile İş Bankası, halka arz yöntemiyle tüm tasarruf sahiplerine yönelik Türkiye’nin ilk yeşil finansman bonosunu sunuyor.

İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılırken, halka arza katılan her bir yatırımcı adına da TEMA’ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.

100 yıllık tarihiyle sürdürülebilir geleceğin inşasına

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bononun halka arz edilmesine ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir ekonominin tesisinde finans sektörünün üstlendiği role vurgu yaparak, “Gerek sosyal sorumluluk çalışmalarımızda gerekse ana faaliyet alanlarımızda 100. yılımızın coşkusunu tüm paydaşlarımızla, tüm ülkemizle paylaşmak en büyük arzumuz. 100. Yıl Bonosu’nu da bu bakımdan çok kıymetli buluyorum” dedi.

İlk yeşil borçlanma aracı ihracını da 2023’te gerçekleştirdi

İş Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi”nde belirtilen esaslara uygun olarak Aralık 2023’te de nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında, iki yıl vadeli yeşil tahvil ile bankacılık sektöründe yurtiçinde TL cinsinden ilk yeşil borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmişti.

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