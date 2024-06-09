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İş Bankası'ndan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurotahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.

09 Haziran 2024 | 15:03
İş Bankası'ndan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurotahvil ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurotahvil ihraç etti. Faiz seviyesi yüzde 7,75 düzeyinde belirlenen ihraçla sağlanacak kaynak, bankanın "Sürdürülebilir Finans Çerçevesi"nde belirlenen yeşil ve sosyal kategorilerdeki ekonomik aktivitelerin finansmanında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, bankanın 100. kuruluş yıldönümünde, 2020'den bu yana piyasa işlemi niteliğindeki ilk eurotahvil ihracını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gerçekleştirdikleri eurotahvil ihracıyla sürdürülebilirlik temalı kaynaklarına yenisini ekleyerek işlem çeşitliliğini artırdıklarını aktaran Özşuca, şunları kaydetti:

"Bu ihraç aynı zamanda İş Bankası'nın ilk sürdürülebilir yurtdışı piyasa ihracı olma özelliğini de taşıyor. İhraç kapsamında temin edilecek fonlarla Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında yeşil ve sosyal ekonomik aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz. Yabancı düzenleyici kuruluşlar aracılığıyla yürütülen, çok sayıda yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği ihraca gelen talep, ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni yansıtıyor. Sağladığımız bu kaynaklar, Bankamızın sürdürülebilir kalkınmaya verdiği finansman desteğini artırmasına olanak veriyor, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunuyor."

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Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
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