İsveçli şirket dijital sağlık yatırımına soyundu

Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanındaki başarısı uluslararası oyuncuların da dikkatini çekiyor. Merkezi İsveç'te bulunan dijital sağlık yatırımları şirketi Swedish Care, 1,5 milyon Euro'luk yatırımla 'DoktorNow' markasını Türkiye’ye getirdi. Birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili hasta şikayetlerinin yapay zeka aracılığı ile alındığı mobil uygulamada kullanıcılar evlerinden veya bulundukları yerden ortalama 5 dakika içerisinde doktorla görüşmeye başlıyor. Yatırımın Türkiye ayağında Tez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Kurt da yer alıyor.

Swedish Care CEO'su Magnus Norberg, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu söyledi. Norberg, "5 yıl içinde Türkiye'deki yatırımımızı en az 5 katına çıkarmayı planlıyoruz. Tele sağlık hizmetleri, konvansiyonel sağlık hizmetleri alt yapısındaki yükü azaltan ve sonuçları rakamlarla ispatlanan bir gerçek. İskandinav ülkelerinde 7 yıl öncesine göre bu alanda ciddi değişimler var. Birinci basamak hastalıklarla ilgili hastane ziyaretlerinin çoğu artık dijital sağlık çözümleri ile gerçekleştiriliyor” dedi.

TÜRKİYE PAZARI

Rakamlara göre Türkiye'de yılda 300 milyon birinci basamak muayenesi yapılıyor. 1.000 kişi başına düşen hekim sayısı ise 1,7. Norberg, Türkiye pazarında çözümün bir parçası olmak, insanların zaman ve maliyet avantajı kapsamında doktora daha çabuk ulaşmasını sağlamak istediklerini, bu bağlamda da dünyada kanıtlanmış bir konsepti hayata geçirdiklerini ve bilgi birikimlerini yeni yatırımlarla diğer ülkelere transfer etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan’a göre, dijital sağlık hizmetleri birinci basamak rahatsızlıklar açısından zaman, maliyet ve hekime kolay erişim konularında önemli avantajlar sağlarken ikinci basamak ve acil bakımda da hasta yükünün azaltılmasında büyük rol oynuyor. Tezcan, “DoktorNow Türkiye olarak güçlü bir dijital altyapıya, büyümeye odaklı iş ortaklarına, alanında uzman hekimlere sahibiz. Üstelik Türk insanı yeni teknolojilere hızla uyum sağlıyor. Türkiye'nin 5 yıl içinde dijital sağlıkta kullanıcı sayısında lider pazarlarla aynı seviyeye geleceğini düşünüyorum. Türkiye pazarında 100 hekimi bünyemize almayı hedefliyoruz” diyor.

Swedish Care’in Türkiye yatırımının yönetim kurulu başkanlığını yürüten Dr. İbrahim Kurt ise, “Yabancı iş ortaklıkları ve yatırımlar, dijital sağlık uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşması açısından kritik öneme sahip. Grup şirketleri olarak bu alanda yapacağımız yatırımlar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.



