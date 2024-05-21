İyi Yaşam Festivali Wibe Fest’in ilki düzenlendi

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts bünyesindeki Elite World Grand Sapanca, 17-19 Mayıs tarihleri arasında İyi Yaşam Festivali Wibe Fest’e ev sahipliği yaptı. Elite World zincirinin organizasyonuyla düzenlenen festivalde katılımcılar, kişisel gelişim atölyelerinden yoga ve nefes terapisi seanslarına, sağlıklı beslenmeden feng shui önerilerine, mindfulness pratiklerinden ayurvedik beslenmeye kadar “iyi yaşam”a dair pek çok etkinlikle eğlendi.

Elite World Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, iyi yaşam kavramının son yıllarda öne çıktığına dikkat çekerek İyi Yaşam Festivali Wibe Fest’i geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söylüyor.

Doğanın kucağında huzurlu bir ortam sunan Elite World Grand Sapanca’nın bu festival için en uygun yer olduğunu belirten Bezaroğlu, “Festival katılımcıları kuş sesleri eşliğinde bol oksijenli bir ortamda kişisel gelişim atölyelerinden yoga ve nefes terapisi seanslarına, sağlıklı beslenmeden feng shui önerilerine, mindfulness pratiklerinden ayurvedik beslenmeye kadar “iyi yaşam”a dair pek çok etkinliğe katıldı. Bu yıl ilgi gören bu festivalimizi yeterli katılım olması halinde ilkbahar ve sonbahar döneminde olmak üzere yılda iki defa düzenleyebiliriz” dedi.

BÜTÜNCÜL BİR HAFTA SONU

Alanında uzman eğitmenlerin liderliğinde düzenlenen festivalde katılımcılar, iyi yaşama dair bilgi sahibi olurken uygulamaları deneyimleme şansı da buldu.

Etkinliklerde, mindfulness eğitmeni Prof. Dr. Zümra Atalay, wellbeing ve ayurveda eğitmeni Ebru Şinik, bütüncül sağlık uzmanı Uzm. Dr. Burak Ayhan, yüz yogası eğitmeni Oya Acar, feng shui uzmanı Esra Koyuncu, mindfulness ve aromaterapi eğitmeni Aslı Taşdemiroğlu, yoga terapisti Elif İmrahor, yoga eğitmeni Filiz Keçeci ve Seray Karakoç, Yataş Uyku Kurulu üyesi Uzm. Klinik Psikolog Fundem Ece ve Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram uzmanlık alanlarına ait deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

DENGELİ YAŞAMA DAİR ÖNERİLER

Eğitim ve pratikler sırasında katılımcılar, ayurvedik yaşam ve feng shui gibi uygulamaları deneyimlerken sağlıklı ve dengeli yaşama ilişkin yaşam önerileri, ayurvedik beslenme ipuçları, hastalıkların kök sebeplerine yönelik bütünsel tedavi yöntemleri konularında bilgi sahibi oldu.

Katılımcılar, vücut analizi ve sağlıklı beslenme pratikleriyle başlayan ilk günün ardından Urban Active stüdyosunun performans, eğlence ve terapiyi birleştirdiği egzersizlerde sporun en eğlenceli halini uygulama şansı yakaladı. Katılımcılar ayrıca wellness, ayurvedik beslenme, güzellik ve yüz yogası gibi seanslarla gün boyunca bilgiler edinirken akşam yemeğinin ardından motivasyon konuşmaları ve meditasyon ile günü tamamlayarak 3 gün boyunca “iyi yaşam” pratiklerini uzmanlar eşliğinde deneyimledi.