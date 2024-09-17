Juan Valdez, Ankara’da kahveseverlerle buluştu

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ev sahipliğinde düzenlenen özel davete, diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilerin yanı sıra, milletvekilleri ve basın mensupları katılım sağladı. Davetliler, Kolombiya’nın en iyi kahve çekirdeklerinden hazırlanan kahveleri deneyimleme fırsatı buldular. Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia ve Latin Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da davete katıldı.

Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından 1960 yılında kurulan Juan Valdez, Kolombiya’nın kahve mirasını tüm dünyaya taşıma misyonunu sürdürüyor. Karanfil Sokak’ta yer alan mağazasıyla Ankara’nın kalbinde konumlanan marka, %100 Arabica kahve çekirdeklerinden üretilen eşsiz kahve çeşitlerini Türk kahve tutkunlarına sunmaya devam ediyor.

Kızılay’daki mağaza, Juan Valdez’in Türkiye’deki 25. şubesi oldu.