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Juan Valdez, Ankara’da kahveseverlerle buluştu

Kolombiya’nın dünyaca ünlü kahve markası Juan Valdez, Ankara Kızılay’daki yeni mağazasını özel bir davetle açtı. Kızılay’daki mağaza, Juan Valdez’in Türkiye’deki 25. şubesi oldu.

17 Eylül 2024 | 21:46
Juan Valdez, Ankara’da kahveseverlerle buluştu

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ev sahipliğinde düzenlenen özel davete, diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilerin yanı sıra, milletvekilleri ve basın mensupları katılım sağladı. Davetliler, Kolombiya’nın en iyi kahve çekirdeklerinden hazırlanan kahveleri deneyimleme fırsatı buldular. Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia ve Latin Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da davete katıldı.

Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından 1960 yılında kurulan Juan Valdez, Kolombiya’nın kahve mirasını tüm dünyaya taşıma misyonunu sürdürüyor. Karanfil Sokak’ta yer alan mağazasıyla Ankara’nın kalbinde konumlanan marka, %100 Arabica kahve çekirdeklerinden üretilen eşsiz kahve çeşitlerini Türk kahve tutkunlarına sunmaya devam ediyor.

Kızılay’daki mağaza, Juan Valdez’in Türkiye’deki 25. şubesi oldu.

 

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Oba Makarna'dan KAP'a yeni açıklama
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Oba Makarna'dan geri alım programı açıklaması
Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
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Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
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